El embarazo de la "China" hizo hablar a todo su entorno

06/07/2017 -

En medio de los fuertes rumores de embarazo de Eugenia "China" Suárez, su pareja, el actor chileno Benjamín Vicuña habló con la prensa y fue muy cauteloso a la hora de hacer confirmaciones.

Vicuña fue consultado por el periodista Lío Pecoraro y contestó a través de un mensaje de WhatsApp: "Es algo privado. Gracias igual por el interés. Te mando un beso grande y cuando quieras lo hablamos personalmente".

Sin embargo, ante la insistencia del panelista, Vicuña fue más tajante: "Escuchame una cosa, fui bastante respetuoso. No tengo nada que aclarar, ni comentar", escribió en un segundo mensaje.

Lo cierto es que según los rumores, la pareja esperará los tres meses de gestación para recién confirmar la noticia, que dijo saber de fuentes inobjetables, la modelo Luli Fernández, panelista del programa de Pamela David.

"Ella está embarazada de entre tres y cuatro semanas. Es todo muy, pero muy reciente, y están felices. Estaban buscando este bebé y ha llegado. Todavía no van a confirmarlo ellos. Está de menos de un mes, no llega a un mes", sostuvo la modelo.

La que prefirió decir poco y nada con respecto a esta noticia fue la ex de Benjamín Vicuña, Carolina "Pampita" Ardohain, quien actualmente se desempeña como jurado del Bailando por un sueño: "No sé nada. Ni si quiera pregunto porque no me corresponde. Es el padre de mis hijos y nada más", remarcó.

Y agregó: "Desde que me separé nunca hice un comentario sobre su persona, no quiero meterme en problemas ni en cosas que no me corresponden".

Pero del embarazo no es de lo único que opinan las expareja de los actores que podrían convertirse en padres en un futuro no muy lejano.

Nicolás Cabré, el ex de la "China" y padre de su hija Rufina habló de lo rumores de boda. "No va a cambiar nada, si se llega a casar va a ser la misma madre, pero con un anillo", señaló en declaraciones radiales

Y amplió: "No hay nada que me haga más feliz que la madre de mi hija esté contenta, casada o no casada, sigue estando igual de presente siempre. Hoy mi única prioridad es Rufina".

Desde el entorno de la "China" y Vicuña dejaron escapar que la propuesta de casamiento fue para marzo de 2018, aunque estando embarazada la actriz, la fecha quizás se postergará hasta después del nacimiento.

El próximo 8 de julio, Vicuña hará la presentación para la prensa de la polémica obra en la que encarnará a Evita, y para la cual debió cambiar por completo su look, volcándose al platinado. Se estima que esa será la primera salida pública de la "China" desde que regresó con el actor de su viaje a Chile.

Por otro lado, Eugenia Suárez suspendió sus negociaciones para futuros proyectos laborales, lo que alimenta aún más los rumores de que la familia se agrandará.