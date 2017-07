Mirolo dialogó con vecinos y entregó elementos a clubes

Fotos RESPALDO. Se entregaron camisetas y elementos deportivos.

06/07/2017 -

El intendente de La Banda, Pablo Mirolo, continúa recorriendo los barrios de la ciudad y manteniendo un diálogo directo con los vecinos. Ayer visitó el barrio Palermo donde también entregó indumentaria y elementos deportivos a varios equipos de fútbol de este sector.

Según se informó, el encuentro se realizó en la casa de Sebastián Juárez, donde el jefe comunal destacó logros de su gestión con la implementación de diferentes campañas y programas en beneficio de los vecinos.

Luego entregó indumentaria a tres equipos del barrio y escuchó las inquietudes de los habitantes del sector.

Mirolo destacó: "A pesar de nuestra reciente incursión en la política hemos demostrado que con trabajo, compromiso y honestidad se pueden mejorar las cosas y solucionar los problemas de la gente".

Finalmente, el intendente bandeño entregó juegos de camisetas al equipo de "Las Funebreras", "Chacarita" Sub 16 y "Platense" Sub 20, todos equipos del barrio Palermo; además de trofeos que serán los premios para un campeonato a beneficio de los equipos de "Chacarita" Sub 16 y Sub 14 que participan en el torneo Evita.