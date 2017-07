Fotos

Videos Video: Barbie Vélez y Fabián Cubero a los besos en una producción muy hot

Hoy 08:57 -

Fabián Cubero (38) y Barbie Vélez (23) están solteros y protagonizaron una producción muy hot para la campaña publicitaria de una marca de jeans, que incluye abrazos, caricias y besos. "Tenemos mucha química, mucha onda", dijo el ex de Nicole Neumann (36) a la revista Gente, donde se pueden ver las fotos de la sesión en un taller mecánico. El video demuestra que sus palabras son ciertas.

Las versiones que indican que podría existir algo más que un simple vínculo comercial entre ellos no tardaron en aparecer. Más aún cuando aparecieron fotos de ellos dos solos en el auto del futbolista esa misma noche.

En el programa Intrusos analizaron detalladamente el beso que se dieron en la publicidad y Cubero, atento a las versiones desde Chapelco, donde se encuentra de vacaciones con sus hijas, envió un mensaje de voz con su versión.

"Lo de Barbie no es nada cierto. Fue una producción de fotos y después la dueña de la marca nos invitó a cenar a Gardiner y después fuimos a bailar a Tequila. La amiga (de Barbie) se fue antes y yo me ofrecí a llevarla a casa. Ella vive cerca de donde vivo yo: es de San Fernando y yo de Tigre", reveló el defensor de Vélez.

Y agregó, con determinación: "No hay nada que aclarar. No es verdad que estamos juntos, no estoy de novio con nadie. A Barbie desde el día que hicimos la producción y salimos con amigos no volví a tener contacto. No hay ningún romance".