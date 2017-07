Fotos Desde Santiago, Espert Relativizó suba del dólar pero cuestionó el déficit fiscal

Hoy 13:57 -

El economista José Luis Espert quien se encuentra en Santiago para presentar esta noche su libro La Argentina Devorada, relativizó el alza del dólar, moneda que acumula ya varios días consecutivos de suba y que ya se ubica en $17,50.

“¿Si me preocupa la suba del dólar?, hasta por ahí nomás. Sube, no es que esto es el principio del fin y el dólar no para hasta los $100, no no es así. El problema es el déficit”, sostuvo el economista.

Destacó que “no sabemos si esto –la suba del dólar- se va a trasladar a la inflación, puede ser, si el Banco Central aprieta más la política monetaria, puede ser, sino tal vez no”.

Agregó que “la Argentina me preocupa, absolutamente, pero si me hubiera hecho esa pregunta hace 5 años respondería lo mismo que ahora, si la hubiera hecho hace 10 respondería también lo mismo que ahora, la Argentina no se da cuenta que tiene que cambiar. Macri nos quiere hacer creer que financiar el déficit fiscal con deuda es el elixir? Eso ya lo hicimos, no nos fue bien”.

En este sentido señaló que “ahora Macri puede tener su rebote económico que dure años, sí otros gobierno también tuvieron sus rebotecitos económicos: El plan Austral, el plan de Convertibilidad de Menem, los Kirchner también tuvieron su veranito pero todos terminaron mal. ¿Porqué a Macri le va a ir bien haciendo esto? No hay ninguna razón”.

También se refirió a la emisión monetaria que realiza el Gobierno nacional: “Macri nos quiere hacer creer que han inventado un nuevo elixir que es la emisión de deuda, deuda para financiar el déficit y para bajar la inflación, un delirio”. Añadió que “la emisión de dinero está creciendo tanto como en la época de Cristina incluyendo las Lebacs, que también son dinero”.

“Si esto sigue así, lo cual no afirmo que vaya a seguir así, esto no termina bien, Macri tiene que parar con esto de emitir deuda para todo y tiene que blanquearle a la sociedad que esto no daba para hacer lo que hizo cuando llegó sino para hacer una cosa mucho más dura, esto era para prometer sangre, sudor y lágrimas, no esta festichola de deuda y kirchnerismo con buenos modales en lo económico que es Cambiemos”, señaló.

El economista está en Santiago para presentar esta noche a las 20 su libro La Argentina Devorada en el Centro Cultural del Bicentenario.