Fotos "¿Qué haces vos en mi casa, quién te invitó?", le dijo y la golpeó. FOTO DE ARCHIVO.

Hoy 20:28 -

Un hecho de violencia se vivió en el barrio Sargento Cabral de ciudad Capital, alrededor de las 14.

De acuerdo a la denuncia radicada por una mujer, en horas de la mañana habría ido hasta la casa de un ex cuñado a desayunar. La decisión de asistir habría sido impulsada por la “buena relación” que seguía manteniendo con los familiares de quien fuera su pareja, por un lapso de cuatro años.

Todo se desarrollaba con normalidad cuando se encontró con su ex en una habitación de la vivienda. Sorprendido, el hombre le recriminó: “¿Qué haces en mi casa? ¿Quién te invitó?”. Seguidamente se desató una discusión que terminó con un golpe de puño en el rostro del sujeto hacia la mujer. La situación no habría pasado a mayores gracias a la intervención del ex cuñado en cuestión.

De inmediato, la mujer se retiró del lugar temiendo por su integridad física, y realizó la denuncia en la Seccional Segunda de Policía.