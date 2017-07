Las semifinales serán las grandes atracciones por el Torno Apertura

07/07/2017 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs está ingresando en la recta final del Torneo Apertura y para mañana tiene previsto disputar las semifinales por la Zona Campeonato y Consuelo en las categorías C40 y C45. Paralelamente también habrá encuentros de la C50. En la C40 se enfrentarán por la Campeonato Ferretería Pece y La Loma y Estación La Curva vs. Villa Borges. En la C45, Bonafide se medirá con Kiosco Laly y La Rifa de Alberto vs. Racing. Por la Consuelo de la C40 jugarán Utgra Gastronómicos con La Fusión y Barrio Tradición vs. Mojones. Los partidos anunciados en primer término se jugarán en el nuevo horario de las 15, con 30 minutos de tolerancia. La cartelera es la siguiente: en Complejo Russo 1, Ferretería Pece vs. La Loma (40, semifinal Z/Campeonto) y Bonafide vs. Kiosco Laly (45, semifinal Z/Campeonato). En Complejo Russo 2, Calle 14 vs. Stylo Gráfico (45) y Servi Sur vs. Feria del Newbery (50). En Complejo Russo 3, La Católica vs. Alte Brown (45) y Villa Ángela vs. Colectiveros (50). En Nuevo Banco, Estación La Curva vs. Villa Borges (40, semifinal Z/Campeonato) y Despensa Las Mellis vs. Refi Shop (50). En Mistol, Utgra Gastronómicos vs. La Fusión (40, semifinal Z/Consuelo) y Facheritos vs. Tinglados Albarracín (50). En La Guarida de La Banda, 16, Agua y Energía vs. B. Sarmiento Go Sport (45). En Estudiantes de Maco, La Rifa de Alberto vs. Racing (45, semifinal Z/Campeonato) y B. Sarmiento vs. Panificadora Lola (50). En Villa Tranquila, B. Tradición vs. Mojones (40, semifinal Consuelo) y Villa Tranquila vs. Recursos Hídricos (50). En Villa Borges, Villa Borges vs. Joyex (50) e Independiente vs. Tinglados Manuel (50). En UTA, El Porvenir vs. El Triángulo (45) y UTA vs. 4to. Pasaje (50). En Luz y Fuerza, 16, Luz y Fuerza vs. Defensores de Antilo (50). Libre Racing (50). Los resultados que arrojaron los encuentros del sábado último por la quinta fecha de la segunda fase fueron los siguientes: C40, Estación La Curva 0, Villa Borges 0; Ferretería Pece 4, Rosario Central 3; Corvel 4, La Loma 4; La Fusión 1, B. Sarmiento 0; B. Tradición 1, Pasaje 21 1; Los Amigos 1, Mojones 0. Por la quinta fecha de la Zona Campeonato y Consuelo de la segunda fase en la C45: Bonafide 1, La Rifa de Alberto 1; Racing 1, Molinari 1; Kiosco Laly 2, Mojones 0; El Porvenir 4, La Católica 0 y Barrio Sarmiento 2, Calle 14 0. Por otro lado, la final que protagonizaban Villa Tranquila y Barrio Sarmiento en la C50 fue suspendida con el marcador igualado en 2. En tanto que Servi Sur se quedó con el tercer puesto al vencer a Racing por 1 a 0. En la Zona Consuelo, Feria de Newbery goleó a Defensores de Antilo por 7 a 0, mientras que Refi Shop superó por 2 a 1 a Panificadora Lola. Algunos otros resultados: Stylo Gráfico 5, Agua y Energía 2; Alte Brown 2, El Triángulo 1; Despensa Las Mellis 1, Tinglados Albarracín 0; Villa Borges 3, Villa Ángela 1. l