Unión Obrera se prepara para albergar una nueva jornada de la Copa Aniversario

07/07/2017 - LORETO, Loreto (C). La Afal (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos) como cada año organiza una copa en homenaje al aniversario de la ciudad por lo que el equipo que gane el reducido (tandas de penales después de cada partido) se llevará la copa. Además se llevará a cabo la duodécima fecha, mañana a partir de las 12.30 en las instalaciones del club Unión Obrera se dará comienzo. Programa Comenzarán la jornada el club Barrio Libertad vs. Mechero; San Esteban vs. Palermo; Remanso vs. Alma y Vida; Barrio Oeste vs. Zona Roja; 48 Viviendas vs. Esquineros; Bushcas vs. Albañiles; FCTC vs. Alberdi; Avenida vs. Defensores Libertad; Colonia vs. Pinchas; CSDBO vs. Newbery. La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: CSDBO 1, Alma y Vida 0; Pinchas 0, Defensores Libertad 0; 48 Viviendas 1, Zona Roja 1; Barrio Libertad 4, Remanso 0; FCTC 2, Colonia 2; Esquineros 0, Barrio Oeste 0; Bushcas 0, Palermo 0; Albañiles 1, Newbery 1; San Esteban 0, Mechero 0; Alberdi 0, Avenida 1. l