Partidos por las semis en la Consuelo y octavos de final

07/07/2017 - La Liga Bandeña de ex Futbolistas se prepara para afrontar mañana una interesante cartelera de partidos en los que se destacan aquellos que definirán a los finalistas de la Zona Consuelo y los que abrirán paso a los octavos de final del Torneo de Honor Gaseosas Secco. Sin dudas que todo está listo para disfrutar de un sábado a pura adrenalina y con varios equipos que tratarán de ofrecer lo mejor de si. El programa de enfrentamientos es el siguiente: C34, en San Isidro, 14, San Isidro vs. Argentinos del Sur. En La Higuera, 16.30, La Higuera vs. Argentinos del Norte. En 25 de Mayo, 16.30, 25 de Mayo vs. Triángulo. En Tapizados Acuña, Independencia vs. Río Dulce. En Gremio Uno, Zona Consuelo, 15, River Plate vs. Dep Manuel Belgrano . En Villa Unión Dos, Consuelo, 14.45, B. Salido vs. Las Palomas. C40, en Coronel Lugones, 16.30, Cnel Lugones vs. Argentinos del Norte. En Independ El Simbolar, 16.30, Dep Italiano vs. River Plate . En Villa Unión Dos, 16.30, Villa Unión vs. D. Manuel Belgrano. En Gremio Uno, 16.30, 25 de Mayo vs. Central Norte. En 9 de Julio, 16.30, San Javier vs. Belgrano. En El Polear, 16.30, El Polear vs. Río Dulce. C45, en Media Flor, 16.30, Besares vs. Irma FC. En Chacarita, 16.30, Chacarita vs. La Fraternidad. En San Isidro, 15.30, San Isidro vs. Suoem. En Paraíso, 16.30, Paraíso vs. Hual Club. En Produnoa Uno, 16.30, Platense vs. Diablos Rojos. En Rentas, 16.30, Dep Walter vs. Arist del Valle. C50, en San Isidro, 17, San Isidro vs. Río Dulce. En Arist del Valle, 16.30, Arist del Valle vs. Credenciales del Noa. En Gremio Dos, 16.30, San Isidro B vs. CS Avenida. En Las Palmas, 16.30, Las Palmas vs. San Juan. Zona Consuelo. En Def Vilmer, 16.30, Independ Media Flor vs. Sarmiento. En Dep Alem, 16.30, Irma FC vs. Quilmes. C20, en Río Dulce, 16.30, Río Dulce vs. Amp 25 de Mayo. En 25 de Mayo, 14.30, 25 de Mayo vs. Argentinos del Norte. En Dep Alem, 14.30, Dep Alem vs. Belgrano. En Cholo, 15.30, San Isidro vs. Despe Taty o Av City. Por Consuelo, en Irma FC, 16.30, Irma FC vs. Juv Soler. En San Juan, 16, Villa Suaya vs. b. Independencia.l