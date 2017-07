Expectativa en Maco por el campeonato que organizará Defensores

07/07/2017 - La localidad de Maco aguarda con expectativa el campeonato reducido que se disputará el próximo domingo, en las instalaciones del Club Defensores. El mismo iniciará a las 10 y contará con la disputa de 18 partidos. Además la organización informó que el premio para el equipo ganador será de $25.000, $17.000 para el segundo, $10.000 para el tercero, mientras que el cuarto llevará $5.000 y el quinto obtendrá $2,000. La primera ronda se jugará en dos tiempos de 10 minutos cada uno, mientras que en la segunda rueda se jugará a 10 minutos. Cartelera La programación completa se detalla a continuación: Peñarol vs. Los Pájaros; Nueva Estrella vs. Cone Islas; Unión de Maco vs. Rivadavia; San Esteban vs. Barrio Contreras; Estudiantes de Maco vs. Barrio Cáceres; La Familia vs. Santa Rita; Los Moreno vs. San Martín; Villa Verde vs. Los Ayunta; Dragón vs. Villa Além; La Verdulería vs. Barrio Sarmiento; Estudiantes de Ulluas vs. Los Amigos del Ocho; Unión de Ulluas vs. Riki; Los Amigos vs. La Juncal; Villa Las Delicias vs. Indumentaria Lar; La Rivera vs. Independiente; Tradición y Chacha vs. Calle Seis; San Carlos vs. Carnes El Rey; Maco vs. Farmacia La Esquina. l