Atractivas propuestas ofrece la continuidad del Clausura

07/07/2017 - En c a n c h a Sa n - ta Rita: Santa Rita vs. L e d e sma Co n s t r u c c i ó n (50) y Profe Karen vs. Villa María En Dos de Abr i l : Dos de Abril vs. Pablo Vl (50) y Barrio 1ro de Mayo vs. Aluminio Alu-Mart. En Los Poros: Gremio Judicial vs. Santa Lucia (50) y Verdulería Los Amigos vs. Dos de Abril En Triángulo Rojo: Triángulo Rojo vs. Estrella Roja (50) y Cristian vs. Los Herederos En San Lorenzo: Unión vs. Club Piedritas y Villa del Carmen vs. Cadetería Alsina E n L o s Po t r o s : Carnes Mar i to vs . Cr i stian (50) y Virgen del Rosario vs. Triangulo Rojo. En San Luis: Cerrajer ía José Lui s vs . Desp e n s a Ni c o ( 5 0 ) y S a n Luis vs. Pablo Vl En Estrel la Roja: Los Fugitivos vs. Club Atlético Lujan y Taller Carl o s I s s i v s . F e r r e t e r í a Sa n t a Lu c i a . En Pol i - Bosco l l : I s l a s Ma l v i - nas vs. Carnicería Daniela (50) y El Gallo vs. Lomal