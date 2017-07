Por el grito de campeón

07/07/2017 - La Liga Clásicos Barriales del Norte vivirá mañana una jornada apasionante con partidos definitorios tanto por la Zona Campeonato como por la Consuelo en la C20 y C30. En la cancha de Pablo VI, se enfrentarán para dirimir el título por la Campeonato de la C20, los equipos de Km 49 y La Perú, mientras que por la Consuelo lo harán Árbol Solo y Florería Ema. Pero eso no es todo. Por el tercer y cuarto puesto por la Zona Campeonato se medirán Los Peregrinos y Estudiantes. Por el lado de la C30, los que irán en busca de la gloria en la Zona Campeonato serán Pablo VI FC y 7mo. Pasaje, en tanto que Barrio Colón y Los Pibe de Huaico Hondo tratarán de ser los mejores por la Zona Consuelo. Por el tercer y cuarto lugar en la Zona Campeonato, Autonomía y Polirrubro Ailén serán los que animarán el duelo para definir el campeón. Todos los cotejos se desarrollarán en la cancha de San Lorenzo. Paralelamente también se jugarán desde las 15 (sin tolerancia) partidos correspondientes a la fecha 22 del Torneo Carlitos Leguizamón. La programación completa de la jornada sabatina incluye los siguientes cotejos: en Pablo VI, por tercer y cuarto puesto, Zona Campeonato, Los Peregrino vs. Estudiantes B (20); el primer y segundo puesto, Km 49 vs. La Perú (20); por el primer y segundo puesto, Zona Consuelo, Árbol Solo vs. Florería Ema (20). En San Lorenzo, por el primer y segundo puesto, Zona Consuelo, Barrio Colón vs. Los Pibe de Huaico Hondo (30); por el primer y segundo puesto, Zona Campeonato, Pablo VI FC vs. 7mo. Pasaje (30); por el tercer y cuarto puesto, Zona Campeonato, Autonomía vs. Polirrubro Ailén (30). En Autonomía, Pablo VI Jrs vs. La 203 (20); Juan F. Ibarra vs. equipo a confirmar (20) y Santa Rosa FC vs. 6to. Pasaje FC (30). En Villa Grimanesa, Juveniles del Gas vs. equipo a confirmar (20); Juveniles de Villa Grimanesa vs. Pasaje 421 (20) y Tinglados Albarracín vs. Ruta Uno FC (30). En La Loma, Los Pibes del Paseo Colón vs. Huaico Hondo FC (20); Los Calamares Jrs vs. Hermanos Juárez (20) y Los Pumas vs. Refrigeración Llanos (30). En 6to Pasaje, 6to. Pasaje Jrs vs. Los Pibe de la 109 (20); Villa Borges vs. Los Tenas (20) y Carnes La Hacienda vs. Tarapaya (30). En Calle 107, Carne Los Amigos vs. La Madrid (20); La Cochetti vs. Gas del Estado (20); El Seppse vs. Papelera El Mundo (30). En Fondo de Borges, Alma Fuerte vs. Juv de la Bañadera (20); Diego y Martín vs. Quilmes (20) y Juv de Borges vs. Panificadora 3 Hermanas (20).