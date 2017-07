Excelentes propuestas ofrece la extensa cartelera para la tercera fecha del campeonato clausura 2017

07/07/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Se juega mañana la tercer fecha del torneo clausura organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad, que cuenta con los auspicios de la Dirección de Deportes. Cabe resaltar que, en los doce encuentros de la segunda fecha jugada se registraron 40 goles y cuatro empates según los siguientes resultados En la Categoría de 50 años, Bº Sur goleó a Gremio por 4 a 0; lo Amigos y 9 de Julio empataron 1 a 1; Trula cayó derrotado por Wall Mar por 4 a 0 y La Loma 0, defensores de Huasi 2. En la Categoría 40 años Trula derrotó categóricamente a Las Américas por 4 a 0, Sol de América y Forres empataron en dos tantos por bando, Wall Mar y la Loma no se sacaron ventaja empatando 1 a 1 y por el mismo resultado lo hicieron 9 de Julio y Los Amigos y, Tigre y All Boys. Programación de la 3ra. Fecha, canchas y encuentros: En el Polideportivo: La Loma vs. Talleres (40) y Bº Belgrano vs. Wall Mar (40) En Trula: Wall Mar vs. La Loma (50) y Arsenal vs. Villa Elisa (40). En Barrio Sur: Trula vs. Los Amigos (50) y Triki vs. Triunfadores (40) En El Quemao: Bº Sur vs. 9 de Julio (50) y Las Américas vs. Tigres (40) En Las Américas: Def. de Huasi vs. Gremio (50) y El Gateao vs. Sol de América (40) En El Vinal (La Cuchilla), partido único: All Boys vs, Bº Sur (40). En Forres partido único: Forres vs. Trula (40) Libre: Maxiquiosco Antu