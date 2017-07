Se vienen las semifinales del certamen Miguel Patire

07/07/2017 - CHOYA, Choya (C) Una jornada emotiva vivirán mañana los seguidores de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías cuando se pongan en juego las semifinales del Torneo Miguel Patire. La cita será en el club Social y Deportivo Coinor. Desde las 13.30 jugarán Mercadito Fernando y Atlético Quirós, mientras que en la otra llave lo harán Deportivo Choya y La Casa del Plomero. Los dos primeros semifinalistas dejaron en el camino a Amigos por 2 a 0 con goles de Sergio Sosa, M y M Deportes por disparos desde el punto de penal, respectivamente. Mientras que los otros dos restantes hicieron lo propio con Tornería Pineda (penales) y Maxi Kiosco Nacho por 2 a 0. Se espera un buen número de asistentes. Liga de las Instituciones En las instalaciones del Parque Municipal de Frías se pondrá en juego la última fecha de la fase regular del campeonato denominado Centenario Escuela Normal. La punta está en poder de Tránsito con 20; lo siguen Social 19; La Bio 16; Loma Negra 14; Obras 13; Comercio 12; Técnica 11; Policía 10; Aoma y Polideportivo 7. Cierra sin sumar unidades Normal. Esta noche, desde las 20, jugarán: La Bio vs. Loma Negra, Obras vs. Técnica, Comercio vs. Polideportivo y Tránsito vs. Social. Libre: Normal. 