El clásico entre Club Atlético Laprida y Los Galgos se roba la atención de la cuarta fecha

07/07/2017 - LAPRIDA, Choya (C) Mañana tendrá lugar en el estadio Hugo Burgos de Laprida el capítulo 4 del certamen que organiza la Liga Choyana. Del programa de partidos se destaca el clásico protagonizado por Club Atlético Laprida y Los Galgos, último campeón de esta competencia. El encuentro tendrá otro condimento especial debido a que ambos comparten la cima con 22 unidades. Se espera que el reducto ubicado sobre la calle Héctor Fernández esté colmado en su capacidad. Además se medirán: desde las 10.30, La Juve (Estación La Punta) vs. Los Leones (Laprida); Arsenal (Villa La Punta) vs. El Badén (Laprida); Casa Blanca (Villa La Punta) vs. El Norte (Villa La Punta) y Santa Rita (Puerta de Chávez) vs. Atlético El Sur (Villa La Punta).