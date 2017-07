Nuevo capítulo del torneo Confraternidad Mercantil

07/07/2017 - Se juega este domingo la 9ª fecha del Torneo Anual Confraternidad Mercantil. En cancha Nº1: 9.30, Intim 3 vs. Desp. Doñita (C 35). 11, O Globo Megacotiillón vs. MaxiHogar (C 35). 12, OBV Garbarino vs. Las Malvinas (C 35). 13, Secco Fútbo Club vs. Serv. Técnico Pablo (C 35). 15, Carro Bar Kimba vs. Musimundo (C. Libre). En cancha Nº2: 9.30, F. Comercial Colón vs. Las Malvinas Sur (C. Libre). 11, Power Informática vs. Rincón de Oeste (Libre); 12, Óptica Molinari vs. Intim 3 (C 35). 13, Línea Blanca vs. Pritty (Libre). 14, Rejunte Fútbol Club Colón vs. Súper Dalale (Libre). 15, Termas Unidos vs. Corralón Tony (Libre). Estos son los resultados que arrojaron el fin de semana. Pritty Fútbol Club 0, Panadería el Sol 2; Zoom F. Club 0, Musimundo 0; Súper Dalale 3, Carro Bar Kimba 1; El Príncipe 2, Rejunte F. C. Colón 0. Chango Más 4, Corralón Tony 1; Termas Unidos 1, P. Informática 1; Las Malvinas Sur 0, Rincón del Oeste 4; Línea Blanca 2, Ferretería C. Colón 1; Secco Fútbol Club 0, Pritty 2; Las Malvinas 1, Intim3 F. Club, 2; Las Malvinas Tucumán 3, Servicio Técnico Pablo 0; OBV Garbarino 3, Intim 3 B Duran 0; Óptica Molinari 1, O’ Globo Megacotillon 0; MaxiHogar 2, D. Doñita 0.