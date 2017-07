Bobinados Piri pegó el grito de campeón el fin de semana al vencer a Casa Olga

07/07/2017 - El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero consagró el pasado fin de semana a los respectivos campeones. La dirigencia hizo disputar las instancias decisivas en donde el equipo de Bobinados Piri fue el mejor, el campeón de la Copa de Oro, al vencer en la gran finalísima al conjunto de Casa Olga, en lo que fue un encuentro muy disputado y cargado de emotividad. No menos interesante fueron las otras dos definiciones que se producieron en donde el equipo de Óptica Molinari fue el campeón de la Copa de Plata e Independencia se quedó con el título de la Copa de Bronce. Por otro lado, la comisión directiva programó para este fin de semana la disputa de primera fecha del torneo denominado Anual Juan Delicio Camus, el cual tendrá a varios atractivos en escena de gran nivel. La jornada se desarrollará concretamente para este domingo en varios campos de deportes de la provincia, en donde los muchachos que pintan canas irán en busca de un nuevo éxito. Se espera como siempre la presen cia de un masivo público en los diferentes escenarios. Programa A continuación se detalle el programa completo de la primera fecha del Círculo En cancha de Cassaffout, de 10 a 10.45: Casa Olga vs. Cuinifase. En cancha de Gremio Municipal: Gremio Municipal vs. Bobinados Riki. En cancha del B. Ejército Jerarquizados: El Tony vs. Independencia. En cancha de Filail 23: Óptica Molinari vs. Remises Mar del Plata. En cancha de Bioquímicos: Abogados vs. Opinión Deportiva. Librte estará en esta ocasión el equipo de Eroplat.