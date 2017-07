Compromiso de riesgo para el líder del Anual Ramón “Titi” Arias

07/07/2017 - La presentación del puntero, Loreto Unidos, ante Zanjón, aparece como el partido más relevante de la sexta fecha del Torneo Anual Ramón “Titi” Arias, que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs y que se jugará mañana. Loreto Unidos intentará volver al triunfo, tras empatar con Almirante Brown, mientras que Zanjón goleó la fecha anterior a Banco Provincia B Por su parte, Expreso San Nicolás, el otro líder, tendrá fecha libre. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 14.30 y los del segundo turno, a las 16.30. Programa En Asociación Nº 1: Rabenar vs. Amigos Mona Acuña y Saravah vs. Lagartos Malvinas. En Asociación Nº 2: Hotel Savoy vs. HC Lubricantes y Técnicos vs. San Roque. En Club Banco Provincia: Banco Provincia B vs. Mis Nietitos y Súper Colón vs. San Carlos. En Zanjón: Almirante Brown vs. Puente Alsina y Campeones del 28 vs. Norcen/Panificadora Kuky. En San Isidro: Villa Hortencia vs. Maestros y Gremio Municipal vs. Sitravise/Ipvu. En Alberdi: Loreto Unidos vs. Zanjón. Resultados Los resultados de la quinta fecha fueron los siguientes: Gremio Municipal 2, Campeones del 28 2; Sitravise/ Ipvu 0, Amigos Mona Acuña 3; Expreso San Nicolás 3, Mis Nietitos 1; Saravah 3, Norcen/Panif. Kuky 0; Banco Provincia B 1, Zanjón 5; Puente Alsina 5, HC Lubricantes 1; San Carlos 4, Maestros 1; Loreto Unidos 2, Almirante Brown 2; Hotel Savoy 3, Lagartos Malvinas 1; Técnicos 0, Súper Colón 0.l