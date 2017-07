FÚNEBRES | 7 de Julio de 2017

07/07/2017 -

Fallecimientos

7/7/17

- Sara Zulema Ramos de Reimundi

- Genoveva Castillo

- Ángel Mariano Cordero

- Sara Zulema Ramos

- Reyna Victoria Alomo

- José Rosendo Zarza

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Dr. José Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Con gran tristeza despido a un ex alumno Cachito, de la Esc. Nº 620 de Palmares, siempre te recordé con mucho cariño y así seguiré haciéndolo, te distinguías en el grupo, eras un lindo niño y muy bueno, siempre impecable, educado, cualidades que hablaban de tu hogar. Yo me iniciaba en la docencia, fueron mis mejores años, para llegar a la escuelita hacíamos muchos kilómetros en Sulky con muchas cosas para contar, tu casa estaba cerca de la escuela y de vuelta llegábamos a llevar la carne que ya la tenían preparada. Pasaron los años, dios nos permitió volver a encontrarnos viviendo los dos aquí en la Ciudad caminando por la Av. Colón en sentido contrario, a pocos pasos de cruzarnos los dos nos dimos vuelta, nos reconocimos. Creo que para los dos significó lo mismo quedó expresado en el abrazo que nos dimos. Los dos hacíamos la caminata por razones de salud. Días pasados había preguntado por vos, seria que mi corazón algo quería decirme? Pido para ti brille la luz que no tiene fin. Descansa en Paz. Consuelo y una pronta resignación para la flia. Lucy.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Ana y Ricardo Fuster, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Ana Marisa y flia., en este dificil momento. Elevan oraciones en ssu memoria.

BONARDI, WERFIL ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Cesar Russo y flia., sienten un gran dolor por el fallecimiento de su amigo y vecino de la calle Rioja. Pedimos oraciones en su nombre y para su flia. una religiosa resignación por esta pérdida irreparable.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Lylian Mabel del Valle Paz, sus hijos Julio David Alegre y flia, Maria Claudia Alegre y flia, y Maria Julia Alegre y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Pilar. Acompañan a sus hijos y esposo en este difícil momento.

CHAZARRETA, GUSTAVO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. En el mes del cumpleaños de tu Santiago querido emprendiste el viaje...buen viaje Gustavo, allá te esperan tus amigos: la familia de Tati Roldán (en el recuerdo) se unen al dolor de tan irreparable pérdida, ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La amistad significa "crear lazos" ustedes hicieron el mejor testimonio tío Gustavo: Desde Córdoba hijas de Tati Roldán (en el recuerdo) Arq. María Luisa, CPN: Adriana, Dra. Viviana Roldán se unen al dolor de la familia y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Luis Carrera y familia participan el fallecimiento de Gustavo amigo y compañero en el seleccionado Santiagueño de Básquet en los años 58 en Santa Fe, 59 en Neuquén, 60 en La Pampa, subcampeones argentinos y campeones argentinos con el Santiago BBC en Catamarca en el año 60. Ruego oraciones por su eterno descanso.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Marcelo Serafini, Mirta Ríos, sus hijos Lucas y Exequiel Serafini participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Gustavo. Ruegan y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Vivirás por siempre en el corazón de tus primos". Mario Alberto, Gladys Margarita y María Celia Ruiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. La Asociación Veteranos de Basquétbol. lamentan tan irreparable pérdida de nuestro querido amigo. Rogamos pronta resignación para su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Susana Vivona, sus hijos Benjamin, Valentín, Agustín y Martín Arce y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

CORDERO, ÁNGEL MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/17|. Sus hijos Daniel, Mariano, Mario, Esther, hijos políticos Liliana, Viviana, nietos Sheila, Ulises, Ramiro, Javier y Leonel. Sus restos serán inhumados en La Piedad a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Manuel Pena, Ramón Pena y Belén Basualdo; sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín Pena participan con profundo dolor de su fallecimiento.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hermana política Yolanda Chara de Larcher, sus hijos Patricia y José Adet, Guido y Nora Pece, nietos Nicolas y Jazmin Adet, Luciana, Guido, Gustavo, Emi y Nori Larcher participan ccon dolor su partida al Reino del Señor.

GÓMEZ DE CHARA, JUANA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. C.P.N. Pedro Oroná participan con dolor el fallecimiento de su prima. Ruega una oración en su memoria. Las Termas.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. María Virginia Valenti de Flaja y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUCENTE DE PEREGO, MARÍA GRACIA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin". Gustavo Hauteberque y flia.; Héctor Hauteberque y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su estimado amigo y Vice Director Ejecutivo de Asicana, Daniel Perego y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. La C. directiva y socios del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su socia Sra. Amanda Luna y ruegan oraciones en su memoria.

RAMOS DE REIMUNDI, SARA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/17|. Sus hijas en el afecto; Irma y Nora Reimundi y respecctivas fli8as., participan su falecimiento y sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

RAMOS, SARA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/17|. Sus hijos Antonia, Victoria Susana, Marta, Jesús, Víctor, h. Pol., nietos, nietos pol., bisnietos, tataranietos, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 9, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RAMOS DE REIMUNDI, SARA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/17|. Su hermano politico Mario y su esposa Claudia, sobrinos Claudio y flia., Maria Mercedes y flia., participan su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

RAMOS, SARA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/17|. Su hermano Ángel Ramón Herrera, sobrinos Mariana, Soledad y respectivas familias part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 11, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SIMÁN, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 30/6/17|. Chichí, Lalo, Nenucha y Mario Charubi participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan una oración por su alma y cristiana resignación a sus familiares.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. El Centro de Recreación y Turismo para Jubilados y Pensionados de Lavalle y Garibaldi lamenta profundamente el deceso de Graciela muy apreciada y fiel compañera de tantos años. Descansa en la paz del Señor querida Graciela.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Marcelo Serafini, Mirta Ríos, sus hijos Lucas y Exequiel Serafini participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Guillermo. Ruegan y elevan oraciones en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. "La Banda del 74" de la Esc. de Comercio: Ana, Julio, Betty T.; Susana, Ramón C., Mario, Daniel, Betty Ch., Luis, Juan, Kelly, Vivi, Ramón P., Guegui, Marta C., Mary, Norma, Chiqui y Marta Y. participan con dolor el fallecimiento de la madre de su querido compañero y amigo Guilli. Elevan oraciones en su memoria.

STORNIOLO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Los compañeros de su hijo Guilli de la U.E.J.N. Roberto Jerez, Analía Paulon, Lucy Chávez, Rudy Ibarra, Lourdes Arce lo acompañan en el dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

ZARZA, JOSÉ ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/17|. Sus padres Vicente y Cristina, hermanos Marilú, Carlos, Esteban, Ana, Edelmiro, Maria, hnos. politicos José, Abel, Romina, Nilda, sobrinos, vecinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores. SEPELIO SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Mamita: Hace 6 meses que nos dejaste y tu ausencia es cada vez mas profunda... Te extrañamos y te amamos. Su esposa Pololo, sus hijos Adriana y Luis, invitan a la misa que se oficiará en su memoria en la Catedral Basílica, hoy a las 20.30 hs. al cumplirse 6 meses de su partida.

CASTILLO, RAFAELA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/13|. Abu querida: Hoy ya hace 4 años y 5 meses de tu partida y pareciera ayer que compartimos la mesa de los domingos junto a toda la flia. Pasa el tiempo y aun sentimos tu ausencia pero nos reconforta el recordarte con esa hermosa sonrisa y esa fortaleza que tanto te caracterizaba.Gracias por tus ejemplos de lucha y fortaleza porque hoy todo eso nos ayuda a transitar las dificultades que se nos presentan. Gracias por tus constantes oraciones por nosotros. Deseamos que descanses en paz. Te queremos y siempre estás presente en nuestras oraciones. Tus hijos Sofia, Patricia, Daniel, Jorge y Marcelo, hijos politicos y nietos invitan a la misa en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

ISI, SUMAYA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/14|. Fuiste una gran madre, compañera, amiga incondicional, recuerdos imborrables e inolvidables, vivirán en mi. Has estado, estas y estarás en nuestro corazones. Tu amor está vivo y será perpetuo. Sos nuestra angel que está con Dios. Te extrañamos tanto pero tanto, serás nuestra Bochita para siempre, invitan a la misa que se oficiará el dia domingo 9/7/17 a las 19.30 hs. en la parroquia La Piedad, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

LUNA DE JIMÉNEZ, ROSALÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/07|. Sus hijos Paco, Anita, Roque y Patricia, su hijo politico Cesar, sus nietos Cristian, Nicolas y Maria José Jimenez y Eugenio, Francisco y Guillermo Barraza Jimenez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 10 años de su Partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ROSA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus hijos Raúl y Diego, hijas pol., nietos, hermanos y sobrinos agradecen a los médicos Dr. Barbieri, Dr. Fure, Dr. Fushimi, médicos de guardia enfermeros y personal de mantenimiento del Sanatorio Norte y a toda la familia, amigos y vecinos por habernos acompañando en estos duros momentos. Invitamos a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia del Espíritu Santo a las 20,30, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

TORRES, EDUARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Te fuiste de repente y no logramos asimilar tu partida, pero sabemos que en el cielo estás bien y sentado al lado de Dios. C. D., Jugadores y simpatizantes del Club Atlético Villa Zanjón invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia de San Roque (Zanjón), al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

VAIA DE TEJERA, PRISCA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/08|. Sus nietos, Miguel, Lucio, Ana, Oscar, Fulvio, María Viviana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

IAGATTI, MARIO - SALAS DE IAGATTI, FRANCISCA (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección|. Su familia invita al responso a realizarse mañana sabado a las 11 en el cementerio La Piedad, con motivo de cumplirse 41 y 51 años de sus respectivos fallecimientos. Se ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Hace 6 meses de tu inesperada partida. Dios te llamó para adornar el Cielo. Te fuiste dejando un profundo dolor y vacío en todos los que te amamos, tu ausencia física es cada día más notoria. Pido a Dios que el bello bebé lleno de luz que nos dejaste nos ayude y de consuelo y resignación. Que en paz descanses mi amor y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu abuela Lidia, tu tía Buchy, tus primos, tu tío Pelu Farja y flia. invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Sgo. Apóstol, a las 20. Se ruega una oración en su memoria.

GUZMÁN, MAGDALENA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Señor misericordioso recíbela a contemplar la luz de tu rostro y dale el consuelo a todos sus seres queridos. Todos los compañeros de Movil Noa, acompañamos con profundo dolor a nuestra querida compañera de trabajo Martita Gomez.

GUZMÁN, MAGDALENA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. "Padre del Cielo recibe a tu hija Elena y dale el descanso eterno". Consuelo para toda la flia., especialmente a Martha su hija, a Eli su nieta y a don Tacha nuestros amigos de muchos años. Un abrazo fuerte Cecilia y Lucy.

TESSEIRA, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Su hija Susi y sus nietas Claudia y Andrea Natalia Gorini, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Rafael Antonio Canllo, participa con gran pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. José Alberto Espeche, su esposa Lilia Urbani e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Martín y Mariela en este doloroso momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Eduardo Espeche, Lilia Zarco e hijos participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. El Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham, Camilo Brahim y su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la señora gobernadora de la provincia, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Julio David Alegre, Maria Alejandra Mantiñan y sus hijos Emilia, Nahim y Nacho, participan el fallecimiento de la abuela de la Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Ruegan una oración en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Los amigos de sus hijos: Raúl Vergottini y familia, sus hijas Dra. Silvia Vergottini y Dr. Jorge L. Maestre y familia; Dra. Marcela Vergottini y Sr. Fabián Lisa y flia. participan su fallecimiento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Roberto, Alicia, Ricardo Molinari participan y acompañan a su familia en su dolor.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Acompaño en el dolor de la pérdida de su Sra. mamá a mi querido Dr. Omar Abdala, junto a sus hermanos, hijos, sobrinos, rogando oraciones en su memoria. Dra. Marta Tagliavini, sus hijos Franco y Daniel.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad." Marìa Segunda Jimenez y sus hijos Franco Herrera y Flia y Flavio Herrera y Flia, participamos con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Pedimos a Dios que en estos momentos tàn dificiles su presencia los llene de paz". Norma Saad, sus hijos Yesmin Llebeili, Carlos Roberto Llebeili y flia., Dr. Antonio Llebeili y flia. e hijas de Riki Llebeili participamos con profundo dolor el fallecimiento de la mamà de nuestro muy querido Dr. Omar Abdala, haciendo extensivas nuestras condolencias a todos sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Luis Enrique Milet, su esposa Elena Diaz Daviu de Milet, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Eduardo Santiago Nassif, su esposa Silvia Magali Ortiz e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Omar Jugo, Angélica Degano y sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Ariel Gustavo Pettinicchi, su esposa Dra. Paula Jozami, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. Virgilio Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Querida Amiga: es difícil aceptar las ausencias, más cuando esas ausencias forman parte de nuestra niñez, juventud y madurez junto a nuestros hijos y nietos. Tu personalidad fue, y así lo considero, acogedora con tus vecinos, amigos y otras personas que necesitaban de tu ayuda. Estoy segura que apenas llegues al más allá, se te abrirán todas las puertas para recibirte. Hasta siempre amiga! Chichi Giovanardi de Sepulveda y sus hijas Marisa y Cintia, acompañan en su dolor a su familia.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. A mi prima Gladys, casi hermana de sonrisa fácil, pero de decisiones seguras y pronta a ayudar sin ostentación y con afecto. Hermosos recuerdos. Vivirás en nuestros corazones. Elsa Zamoni de Trucco, sus hijos Ernesto y Graciela, Elsa y Osvaldo, Elena y Gilson, Ricardo y Silvia, Daniel y Magali, sus nietos y bisnietos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a sus hijos, nietos y hermana Yani en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. María Inés Villaverde y sus hijos Soledad, Diego y Laura con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Señor: Llegó a tu casa una mujer buena". La Subcomisión de Eventos del Club Ciclista Olímpico La Banda, acompaña desde su corazón a su hija Silvia y a sus nietas Claudia y Mara, en este dolor por su partida, con la esperanza en fe, del Reencuentro en la Casa del Padre. Elevan oraciones a su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Antonio, Loly, Aldo y sus respectivas flias, participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro querido amigo Dr. Omar y flia, Rogamos al Señor la reciba en sus brazos y oraciones por su eterno descanso.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Integrantes de la Sociedad de Endocrinología de Sgo. del Estero participan el fallecimiento de la Sra. madre de su presidente Dr. Omar Abdala. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Gustavo A. Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Orlando Areal y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. CPN: Rosa Mercedes Sosa y flia, participan su fallecimiento y acompañan a todo su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Directivos y personal del Centro Cultural del Bicentenario participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. gobernadora de la Provincia Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y acompañan a la familia Abdala Zanoni en este momento de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARGAÑARÁS, PABLO HERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/16|. "Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en nuestros y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Liliana y sus hijos Pablo, Sonia y su hija política Gisela, invitan a la misa que se oficiará, al cumplirse un año de su fallecimiento el 07/07/17 en la Parroquia Cristo Rey a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PADILLA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/13|. A cuatros años de tu partida, tu esposa, hijos y nietos, te recordamos con mucho amor. Rogamos al Señor te tenga en su Reino para que descanses en paz.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDO DE AQUIM, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 3/7/17|. Sus sobrinos Carlos Jorge y Gaby, José Luis y Judith, Jesús Octavio y Teresita; Pbro. Miguel Ángel, María Inés y Marcelo y Pablo Abel Abdo participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al novenario de misas que se rezará por su eterno descanso de lunes a sábados a las 19 hs. y el domingo a las 20 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento de Bº Borges (calle 14 y 105).

ABDO DE AQUIM, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 3/7/17|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su esposo e hijos. Se ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Liliana Gallardo, sus hijos Maria, Noel, Santiago y Nicolas Saez Gallardo, participan con dolor el fallecimiento de la madre dee su querida amiga Norma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Pedro de Guasayán. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Señor ya esta ante ti, recibela en tus brazos. Personal de la Direccion de Psicologia Educacional y Asistencia Escolar de la Provincia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera Lic. Norma Avila, acompañan a su familia en este momento de dolor.

CASTILLO, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Felices los humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos. Lic. Hilton Góngora participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su amiga Lic. Norma Avila, acompaña con la oracion a la familia en este momento de dolor.

CENTENO RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Señor ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Sus vecinos Genaro Rosales, su esposa e hijos Claudio, Maisabe, Johana, Luisito y Erika y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORZO, ENRIQUE EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su madre Elva Carrizo, sus hermanos Orlando Rene, Gabriela y Javier, sus sobrinos Jose Matias, Florencia, Pamela, Brenda y Rita, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ruegan oraciones en su memoria.

CORZO, ENRIQUE EMILIANAO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su hermana Gabriela Carrizo, sus sobrinos Jose Matias, Florencia Jakeline, Pamela Daian y Brenda Paola, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ruegan oraciones en su memoria.

CORZO, ENRIQUE EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Su abuela Sergia de Carrizo, sus tios y primos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ruegan oraciones en su memoria.

CORZO, ENRIQUE EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Amigos y compañeros de trabajo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, LIDIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. La vicerrectora de la Escuela Normal Sup. Dr. José B. Gorostiaga Profesora Silvia Trujillo participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del profesor Carlos Gallo. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FERREYRA, JAEL VICENTE (Pirincho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. A un mes de su partida al Reino, hijos y nietos invitan a la misa a celebrarse sabado 8 a las 19 hs. parroquia Nstra. Sra. de Monserrat (Brea Pozo) y 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Santiago del Estero.

FERREYRA, JAEL VICENTE (Pirincho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Papi Pirincho. Tus hijos y nietos a un mes de tu partida al Reino de Dios, te recuerdan con mucho amor e invitan a familiares y amigos a la misa a celebrarse el sábado 8 de Julio a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Santiago del Estero.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.). Falleció el 7/3/17|. Mamita: hoy hace 4 meses de tu inesperada partida. Es difícil para nosotros vivir con esta ausencia. El vacío que dejaste jamás nadie podrá llenarlo. En nuestros corazones siempre estás presente. Danos la fuerza para superar tu partida. Eternamente te amaremos y recordaremos. Si tú supieras cuando falta nos haces aquí!!! Papa busca resignación en cada rincón de la casa y no estas aquí. Te amamos mi mamita hermosa. Tu esposo Elpidio, tu hija Piru que nunca te olvida, tu bebe Chicho que aun te recuerda y llama por ti.

SALOMÓN DE ASSEF, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/16|. Querida tía Blanquita, Dios te tiene en su Reino de Paz, nosotros en nuestros corazones. Ya descansas en tu querido pueblo de Garza, que te vio crecer y luego junto a tu esposo Miguel recibir el cariño de familiares, vecinos, clientes y amigos que los recordarán por siempre. Sus sobrinos Mony y Luch que te admiraron y mucho te recuerdan. Elevan oraciones por tu feliz resurrección.