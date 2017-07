Fotos Recusan a dos juezas de Control en una denuncia por un supuesto abuso

07/07/2017 -

El supuesto abuso a una menor desató un verdadero escándalo judicial. Una fiscal habría solicitado la detención de un abogado, padre de la adolescente, pero antes de que la jueza de Control se expidiera, habría sido recusada por la defensa de uno de los involucrados en el proceso argumentando nulidades. De acuerdo con las fuentes consultadas, el proceso original data de hace casi cuatro años, cuando la madre de la niña que por ese entonces tenía 13 años, denunció que su hija le había confesado que cuando tenía 9 había sido manoseada por su tío. El proceso se dilató y pasó por al menos cuatro de los ex juzgados del Crimen, ya que habría sido la denunciante la que los recusó. Se concretaron las medidas de rigor como la Cámara Gesell y el examen forense. El Dr. Diego Lindow, defensor del tío de la menor e imputado en ese momento, manifestó a EL LIBERAL que el examen del Cuerpo Médico Forense fue contundente por aquel entonces, en el que señalaba que no presentaba signos de abuso sexual en su zona genital. Lindow aseguró que su cliente finalmente fue sobreseído en el proceso, pero esto fue apelado por la denunciante. Durante el 2016 la madre de la menor habría ampliado la denuncia y habría deslizado que su ex esposo y padre de la hoy adolescente, también abusó de ella cuando tenía 9 años y que incluso la habían accedido. El caso habría caído en manos de la fiscal Gabriela Gauna quien ante la ampliación de la denuncia habría solicitado una nueva Cámara Gesell. La causa era dirigida por la Dra. Rosa Falco, jueza de Transición Nº 1, por ser un caso anterior al cambio de sistema penal. La magistrada se habría excusado y debería haber pasado al Juzgado de Transición Nº 2 a cargo del Dr. Darío Alarcón, pero intervino la jueza de Control y Garantías Cecilia Vittar, la cual habría autorizado una nueva Cámara Gesell, donde la menor hizo un nuevo relato en el que endilgó responsabilidades a su padre, un abogado del medio. Lindow, defensor del tío de la supuesta víctima, recusó a Vittar por considerar que nunca debió haber intervenido y que la Cámara Gesell debía declararse nula porque afirma que no se notificó a las partes. Por su parte, la fiscal Gauna tras escuchar el relato de la adolescente, habría emitido un dictamen solicitando la detención del progenitor de la menor, el cual llegó a manos de la jueza de Control y Garantías Sara Harón. Ayer el Dr. Lindow presentó una nueva recusación contra Harón, argumentando lo mismo que contra Vittar, que ésta no debía intervenir por entender que no es competente en el proceso. La Dra. Harón se apartó de la causa, quedando sin resolver el pedido de detención de la Fiscalía. Ahora será la Cámara de Apelaciones la que resuelva si las magistradas recusadas son competentes o no en el complejo caso.