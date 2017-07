Fotos Hoy fumigarían una manga de langostas en campos de maíz

Funcionarios provinciales re- y va camino al título.l velaron que, si el clima los ayuda, a primera hora de hoy podrían estar atacando una gran manga de langostas que poco antes del anochecer se asentó en un maizal a 26 kilómetros de la ciudad de Quimilí, por lo que de resultar positiva la intervención podría convertirse ésta en la primera manga que se logre controlar desde el ingreso a territorio santiagueño de varios grupos de estos insectos a fines de junio. Uno de los integrantes del equipo de seguimiento de las devoradoras, Humberto Lami, de la Dirección de Agricultura, que depende del Ministerio de Producción de la provincia, reveló que lo que se supone puede ser una gran manga Detalló que se asentaron "a unos 16 kilómetros de la ciudad de Quimilí por la ruta 116, en el establecimiento llamado "Tierra del Este", propiedad de Guillermo Sarmiento", y 10 kilómetros hacia adentro del campo. Describió: "A última hora de la tarde se detectó esta manga, que se posicionó sobre un sembrado de maíz, que no va a sufrir ningún daño, porque está para ser cosechado (sus granos están duros ya, por lo que sólo podrían comer las partes blancas de la planta, como tallo y hojas, la chala). Creemos que es una manga bastante importante (no lo pudieron verificar completamente por la oscuridad)". Acerca de su eliminación, precisó: "Esperamos que el clima nos ayude con tiempo fresco, lo que nos va a favorecer bastante. Con la gente del Senasa vamos a salir mañana (por hoy) temprano, para marcar los puntos de GPS, y luego dárselos a los pilotos de los aviones", que aplicarán químicos para matar los insectos. Llevó tranquilidad al especificar que "no hay población" cercana, aunque "de todas maneras mañana (por hoy) estarán llegando más técnicos del Senasa", que controlarán la fumigación aérea. Sin tener precisiones acerca de la procedencia de esta manga, productores afirmaron que llegaron de oeste a este, y se supone que se trata de insectos que en los últimos días "andaban dando vueltas por esta zona". Y se tiene conocimiento de que ayer se asentó otra en Las Breñas, provincia del Chaco.