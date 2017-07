Las previsiones sobre la inflación y el consumo

07/07/2017 -

Para Espert, "este año vamos a terminar con 22 ó 23% de inflación. Es un gran logro, el año pasado fue 40%. Es un gran número haberlo bajado un poco más de la mitad, pero lamentablemente porque se fijaron una meta que no es coherente, a lo mejor se bate mucho el parche con el vaso medio vacío que la meta quedó lejos que era 12 de piso y 17 de techo". Desde su punto de vista, "es el único logro palpable para mí de la gestión, con ajuste de tarifas es un buen número, ahora no sé si lo van a seguir bajando tanto porque está dando muestras que debajo de 1,5% mensual le cuesta, que es un 20% anual. Menos de 20% anual no es fácil". ¿El consumo va a reaccionar? Sí tocó un piso en el primer trimestre y en el segundo trimestre está un poquito mejor. Pero hay que ver qué consumo. Si se agarra el PBI (Producto Bruto Interno) y se lo mete en la mesa de operaciones, un 70% es consumo privado, hay otro 15% de consumo público y 15% de inversión. Las exportaciones son casi cero. Entonces, dentro de ese consumo privado que representa el 70% del PBI tocó un piso en el primer trimestre luego de caer 8 trimestres. Ahora mayo, abril y junio empezó a crecer un poco. Dentro de ese consumo privado hay dos grandes familias. El consumo durable, la construcción de viviendas que se fue recuperando fuerte. Luego los no durables como textiles, alimentos, esos están cayendo.