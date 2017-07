Fotos “Hoy, a la elección de octubre, Macri no la tiene regalada”

07/07/2017 -

El economista José Luis Espert mantuvo una entrevista con EL LIBERAL en la que habló de los diferentes temas que preocupan del escenario actual, como por ejemplo la suba del dólar, la inflación, el consumo, el endeudamiento y también de cómo influye e influirá en el futuro desenvolvimiento de la economía el resultado de las legislativas de octubre. Espert, realizó un análisis de lo que sucedió a lo largo de la semana con el precio del dólar y detalló cuáles fueron los factores técnicos y también políticos que motivaron esa suba. También se refirió a la política de endeudamiento que lleva adelante el Gobierno nacional a la que juzgó como equivocada, aunque, va a dar sus frutos para permitir un "veranito" económico al que también puso fecha de vencimiento.

¿Cómo ve l a s i t u a - ción del dólar, puede seguir subiendo?¿Por qué subió? Siempre hay causas profundas y disparadores de algún cambio en alguna variable en economía. El disparador nunca es la causa y la causa difícilmente sea el disparador, como que están las 2 cuando pasa algo. El default de 2001, la causa profunda fue que se acumuló demasiado deuda en una década. El disparador fue que De la Rúa no tenía el consenso para hacer el ajuste necesario para repagar la deuda que se había acumulado. Aquí es lo mismo, hay una causa o disparador de por qué sube el dólar. La causa profunda es que el dólar a diciembre de 2001, que nadie dudaba que estaba regalado, a precios de hoy es de $15,50 o sea que antes de iniciar este rally de suba, que duró 4 días, teníamos un dólar de $15,50 igual o parecido al dólar de diciembre de2001. Nadie dudaba que ese dólar estaba retrasado, entonces $15,50 era un dólar regalado. Comparamos las causas porque alguien puede decir que hay mejores precios de la soja que en diciembre de 2001 por lo que se puede bancar un dólar más barato. Es cierto eso, pero el gasto público de hoy es más alto que el de diciembre de 2001 y la deuda pública es mayor que la deuda de 2001. La causa es esa.

¿Y cuál fue el disparador? El disparador ha sido la percepción de las primeras encuestas de este fin de semana que Macri no la tiene regalada hoy a octubre. A lo mejor en octubre la tiene regalada, pero hoy a octubre no la tiene regalada. Creo que es importante para la sensibilidad del inversor en la Argentina que Macri gane las elecciones de octubre y que le gane por bastantes cuerpos a Cristina para que haya alguna tranquilidad que el kirchnerismo por lo menos hasta 2019 no tiene chance. Ahí está la causa y el disparador.

¿Si es un triunfo amarrete? Me parece que tenemos una segunda mitad de mandato no diría caótica, pero va a ser como nadar en dulce de leche, más complicado.

¿Puede volver a crecer la economía? Macri tendrá como mucho un rebote de 4 ó 5 años, haciendo lo que hace. Si Macri no cambia puede tener un rebote de 3,4 ó 5 años. Si no cambia, eso significa deuda pública para financiar el déficit, atraso cambiario, deuda pública para financiar la inflación, etc. Si sigue así tiene chances de prolongar el rebote de 2017 por algunos años más pero, a la larga, ese rebote no se va a sostener. En tanto, cambiar sería hacer algo como devaluar más fuerte para ir a un tipo de cambio más realista, abrir un poco la economía y que el déficit pare de subir.

¿Alcanzaría para terminar el período con este rebote? Si gana las elecciones de octubre, alguna chance le tengo. Cuando digo llega hasta, no digo que luego la Argentina explota. No. Lo que digo es que hasta que aparezcan problemas serios para crecer, cosas que nos hagan volver a discutir otra vez el ajuste, la devaluación, la deuda, no digo que la Argentina explota después de que este modelito se vuelva a agotar. No.

No hay ningún escenario de este tipo hacia adelante? No es que diga que no, digo que no me da la cabeza para pronosticarlo. Si Macri gana las elecciones creo que este modelo puede tirar, así arañando, hasta 2019.

Cuando dice tirar hasta… ¿qué significa? Que después hay que hacer una fuerte devaluación, reestructurar la deuda porque va a ser difícil pagarla. Esas cosas que hemos discutido permanentemente en la Argentina. Se puede tener un veranito de la mitad de lo que ha durado el modelo de los Kirchner. Pero hablar de aquí a 2019 es como estar hablando del siglo que viene. Ahora vienen las elecciones de octubre y si Macri llega a perder, si el dólar subió estos días sin parar solamente porque hubo una encuesta que decía que Cristina está a un punto en la provincia de Buenos Aires, imagínese si pierde Macri. Si Macri gana holgadamente puede tirar con este modelito con suerte y si no hay ningún cisne negro de afuera…

Ganar holgadamente ¿sería un triunfo por 5 puntos? La elección nacional la va a ganar, la provincia de Buenos Aires es la gran duda, es la definición de derrota o triunfo. En la provincia, holgadamente, serían 5 puntos, lo ideal serían 10 puntos.

¿Por qué no vienen los inversores, qué es lo que ven hacia adelante? El Gobierno dice que hay algunas dudas de los inversores porque hay dudas de que vuelva Cristina o vuelva el populismo, se asusta con eso. La realidad es que eso es parte de la historia y un punto menor como factor explicativo de por qué no viene la plata, comparado con el hecho que se tiene un dólar regalado, costos laborales altísimos, la presión impositiva salvaje y también está la duda de un déficit fiscal grande, una colocación de deuda pública a una velocidad que están endeudándonos a unas tasas altas y muy rápido, que generan dudas de cuán sostenible es esto.

¿Cuál es el límite de endeudamiento? La duda acá es que los mismos tipos que te palmean cuando colocás deuda y te va bien, un día se te dan vuelta, y no te prestan más. Guarda, que esto cambia de golpe y no se sabe porqué. La segunda razón es que la Argentina salió del default en abril de 2016, después de 15 años de estarlo. Ahora, estar endeudándonos a esta velocidad a un año, es temerario. La deuda pública, el aumento de stock ha aumentado en casi U$S40 mil millones por año.

¿Es preocupante ese ritmo de endeudamiento? Creo que se están endeudando a una velocidad que preocupa. Qué límite de deuda tiene la Argentina, y… nunca se va a saber. Diría que hoy en términos del producto, la deuda pública es en dólares el doble de la que tenía en diciembre de 2001 cuando defaulteó la deuda. Entonces tenía 145 mil millones de dólares de deuda, hoy tiene 290 mil millones. En términos de producto, es la misma deuda. Si se toman los indicadores y no se contextualizan de lo que se tiene en materia fiscal es para cortarse las venas. Porque se tiene la misma deuda pública en término de producto que en diciembre de 2001, el mismo tipo de cambio de diciembre de 2001 y el déficit fiscal es más grande que entonces. Pero, creo que no hay ninguna chance de que ocurra lo que pasó en 2001. Porque la economía no está dolarizada. Recién empezamos a colocar deuda y además creo que los límites de deuda han subido en el mundo y también para la Argentina. La Argentina se va a endeudar mucho en los próximos años, pero si esto sigue repitiéndose va a llegar un momento que no va a poder pagar. Pero no tengo idea si Macri lo va a hacer siempre, pero cuidado que esto le puede durar hasta 2019, no es que se termina mañana. Creo que algún crecimiento vamos a tener. El financiamiento tiene para algún tiempo y no me animo a hacer pronóstico en esto porque a veces el financiamiento se te corta de forma muy inesperada. Si hay un cisne negro afuera, diría que hoy si no hay cisnes negros, si Macri gana las elecciones con relativa comodidad, creo que tiene para algunos años de hacer lo que está haciendo. Pero está mal lo que está haciendo, es insostenible lo que está haciendo pero creo que durante algún tiempo tiene sin ningún cisne negro – un evento externo de la economía- pero está todo muy prendido con alfileres. ¿Tenía opción el Gobierno cuando asumió, tomar deuda o hacer otra cosa? Sí, creo que había opciones. Una de ellas era plantarse frente a las cámaras, en cadena nacional, juntando la política, a parte del empresariado, sindicalistas, y decir que hay que hacer un cambio grande de algo para que esto dure y tengamos un rebote porque si no vamos a quedar nadando en el fango. Lo que pasa es que a Macri lo equivocaron, le hicieron comprar un diagnóstico errado de que aquí no hay que hacer ajuste fiscal, que bajando la inflación la economía arranca, una suerte de monetarismo populista, vamos a reactivar rápido en lugar de hacerlo como lo ha hecho históricamente la clase política con más protección industrial y más gasto público y déficit, o mucho más gasto público y déficit, bajemos la inflación y ahí la economía arranca. Cosa que no ha ocurrido porque recién ahora el consumo está dejando de caer. Creo que sí había opciones, era algo más duro. No era viable. Bueno, creo que lo deberían haber intentado.