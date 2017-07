Una supervelada con dos peleas profesionales

Fotos PROTAGONISTAS. Los mejores pugilistas de la provincia participarán de la velada de esta noche en el Coliseo.

07/07/2017 -

El estadio Coliseo volverá a vibrar esta noche, con una supervelada de boxeo, que incluye dos peleas profesionales y seis amateurs.

En la pelea de fondo, a 4 rounds, combatirán Hugo "El Ñato" Roldán (Gym 8 de Abril) y Fabián "Sugar" Calderón (Calderón Gym), en la categoría hasta 66 kilogramos.

"El Ñato" Roldán prometió nocaut en el segundo round, mientras que "Sugar" Calderón respondió que él prefiere demostrar sobre el ring.

"Tengo la seguridad de que no va a pasar del segundo round, porque estoy muy superior a la pelea anterior, más tranquilo y con mayor seguridad en mí mismo. Del segundo no tiene porqué pasar", aseguró el "Ñato" Roldán, que en su debut en el profesionalismo había vencido a Alan "La Joya" Aranda.

Por su parte, "Sugar" Calderón explicó: "No me importa lo que él diga. Se demuestra todo sobre el ring. No hay que hablar nada antes de la pelea. Sé que Roldán es veloz, pero estoy bien preparado para pelearle a él y a cualquier otro que se ponga adelante".

Ayer, estuvieron frente a frente en la ceremonia de pesaje pero lo hicieron con corrección, entendiendo que esto es un deporte.

En el semifondo, también a 4 rounds, se enfrentarán Sergio "El Zurdo" Rosales, que se entrena en el Coliseo, y el tucumano Cristian Reynoso, en la categoría hasta 57 kilogramos.

El "Zurdo" intentará conseguir una victoria, con todo el respaldo del público santiagueño, que esta noche colmará las instalaciones del Coliseo para apoyar a los representantes de la provincia. Deberá tener mucho cuidado ante un rival peligroso.

Amateurs

La velada incluirá seis peleas amateurs, a 3 rounds: José Lastra (Cirujano BC) vs. Darío "El Tigre" Nieva (Catamarca), en 75 kg; Jonathan Masa (Natal Gym) vs. Samuel López (Tucumán), en 67 kg; Marcos "El Piojo" Silva (Coliseo) vs. Joel Nieva (Catamarca), en 85 kg; Gonzalo Latorre (Gym Pazo) vs. David Reguera (Tucumán), en 57 kg; Víctor Romano (Natal Gym) vs. Nicolás Barrera (Tucumán), en 63 kg; Luis Rosales (Gym Paso) vs. Leandro Roldán (Tucumán), en 54 kg.