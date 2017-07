Mina: "Me dijeron que no me van a tener en cuenta"

Fotos DECEPCIÓN. Mina había llegado con la ilusión de formar parte del plantel titular, aunque no colmó las expectativas.

07/07/2017 -

El defensor ecuatoriano de River Plate, Arturo Mina, confirmó que está cerca de pasar a Cerro Porteño de Paraguay porque le avisaron que "no" lo tendrán en cuenta para el próximo campeonato.

El equipo paraguayo ofreció 1.700.000 de dólares por la mitad del pase, de que el "Millo" tiene el 70 por ciento y el otro 30 está en manos de su ex club Independiente del Valle de Ecuador, y ya recibió el visto bueno de la dirigencia argentina.

"Me dijeron que no me van a tener en cuenta. Yo llegué con la ilusión de jugar, de lograr muchas cosas con River y no se dieron las cosas como yo pensaba. Nunca voy a pensar en que voy a ir a un club grande como River y me voy a quedar sólo un año. Así son las cosas, no se dieron como yo esperaba y ahora toca ver qué será de mi futuro", comentó el central en una nota con radio Continental.

"Como ustedes saben, cuándo llegué hice seis meses muy buenos. Creo que los últimos partidos me pasaron factura porque jugué muchos y no hice una buena pretemporada. Entonces, me costó. Este año no he jugado mucho, casi nada. Sólo un partido y medio en Copa Libertadores", avisó.

Mina, de 26 años, jugó apenas cuatro encuentros (235 minutos) de los 24 que se desarrollaron en el último semestre, mientras que cuando firmó el pasado año estuvo en 11 de 14.

De esta manera, la comisión directiva hará real el deseo del entrenador, Marcelo Gallardo, que les solicitó la liberación de un cupo extranjero para incorporar al delantero uruguayo Nicolás De la Cruz (Danubio). l