Bernardi culpó a Mansur por su salida

Fotos LUCAS BERNARDI.

07/07/2017 -

Lucas Bernardi, despedido como director técnico de Godoy Cruz, evaluó que lo echaron porque "evidentemente no era del gusto del presidente" José Mansur.

"Me dijeron que no comulgo con la historia futbolística de la institución. Las diferencias han estado desde hace tiempo. Lo que nosotros hacíamos en la cancha evidentemente no era del gusto del presidente". Bernardi fue echado al día siguiente de la derrota ante Gremio en Mendoza, que puso en riesgo la continuidad del equipo en la Copa Libertadores.

Comentó Bernardi que "no es fácil sostener el campeonato y la copa cada tres días, viajar, para un equipo que no es habitual en esa competencia. Hemos tenido partidos buenos, muy buenos, regulares y malos como parte de un proceso de generación de equipo".