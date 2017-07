Prorrogaron la detención del ex novio, quien sigue seriamente comprometido con el proceso

Fotos PEDIDO. La madre de Dalma y familiares pidieron justicia por la adolescente y su bebé.

07/07/2017 -

AÑATUYA Taboada (C) Antes del vuelco que dio la causa, se había concretado la audiencia solicitada por la Fiscalía para pedir la prórroga de la detención de Daniel Amaya, acusado hasta ese momento de ser el autor material del crimen de la menor Dalma Barreto.

La jueza de Control y Garantías, Dra. María Teresa Gerez de Sincovich, hizo lugar al pedido de la fiscal María Emilia Ganem, ya que tampoco hubo oposición por parte de los abogados de la defensa, representada por los Dres. Gabriel Toloza y Franco Cejas Escalada.

Familiares de la víctima y del acusado, estuvieron presentes la sala del Centro Judicial de esta ciudad, y algunos presenciaron la audiencia portando carteles que exigían justicia. Al abandonar el lugar, familiares de Dalma recriminaron el hecho a Amaya al grito de "asesino".

La Dra. Ganem expuso los fundamentos y las pruebas recabadas hasta ese momento: el informe enviado por la compañía de teléfono del acusado, confirmaron una comunicación con el teléfono de Dalma, a la 1.52 de esa madrugada, horario aproximado en la que la adolescente le manifestó a su madre "que ya volvía, que iba a encontrarse con Daniel para hablar".

También el listado da cuenta que fueron trescientas las comunicaciones, entre llamadas, WhatsApp y mensajes de texto entre ambos aparatos, solamente en el mes de junio.

Las huellas del rodado encontradas alrededor del cuerpo de la víctima, coinciden con el neumático del motovehículo secuestrado. En el pantalón que vestía la víctima, encontraron una pulsera que tiempo atrás le había regalado Amaya.

En su domicilio de la ciudad santafesina de Villa Minetti, y de un automóvil que utilizaba, se secuestraron cartuchos calibre 22, en una cantidad considerable, pero no así el arma.

Sobre la herida mortal que recibió Dalma en su cráneo, la fiscal reveló que no le causó la muerte de inmediato. La víctima cayó inconsciente, pero no murió al instante, esto se desprende de un hematoma en su ojo por un sangrado, "Dalma sufrió antes de morir, su muerte no fue instantánea", refirió la fiscal en la audiencia.

La calificativa es "homicidio calificado, por el vínculo que ambos mantenían, y femicidio". "El hecho estuvo perfectamente diagramado, premeditado y programado por Amaya. Se aseguró de que muriera ahí en el lugar, y que también muriera la niña que gestaba, le molestaba (al acusado) que siguiera el curso del embarazo que infructuosamente quiso detener pretendiendo un aborto. Al citarla en el lugar lejos de su casa, para matarla, se aseguró de que nadie la auxiliaría, porque de haber tenido ayuda inmediata se podría haber salvado a la bebé, incluso una pronta atención a ella", subrayó la fiscal Ganem.