Lucho Avilés, entre la defensa del medio ambiente y el grito de la independencia de nuestro país

Fotos Lucho Avilés, entre el medio ambiente y la historia argentina

07/07/2017 -

¿Quiénes conspiran contra el cambio climático?

Fundamentalmente, los petroleros porque ellos no quieren perder el negocio, porque el del petróleo es el negocio más grande que existe. Con respeto a la inversión publicitaria que cada tipo de industria hace, el mayor porcentaje corresponde a la perfumería que entre publicidad y packaging gastan más del 56 %. El petróleo gasta el 0,5 %. No necesitan gastar. Por culpa de ellos se sigue teniendo los autos con motores a combustión igual que hace cien años. No hemos evolucionado nada en ese sentido.





¿Qué importancia le atribuye usted al reciente Acuerdo de París?

La reunión cumbre de París fue muy importante. Fueron 195 países los que participaron de este Acuerdo que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global. Pero también tuvo algunos defectos. Por ejemplo, se olvidaron de destacar más las fuentes de energía alternativa, como la energía eólica o la hidroeléctrica. Ahora bien, los países que más contaminan en el mundo son China, con el 24 %; EE.UU, el 12 % y después otros.





¿Cómo tomó usted la actitud de Donald Trump en contra del Acuerdo de París y al Protocolo de Kioto?

Donald Trump se da el lujo de decir que no adhiere al Acuerdo de París y al Protocolo de Kioto siendo que contamina el 12 % de la contaminación mundial. Yo creo que es un hombre que, en ese sentido, está equivocado, pero puede ser que él se base en la necesidad de dar trabajo a la industria norteamericana. Hoy, Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo, superó incluso a Arabia Saudita.





En la Argentina, particularmente, en Buenos Aires, el tema de la contaminación del Riachuelo es un gran tema como también lo es, en el norte, la contaminación de los ingenios azucareros. ¿Qué lectura hace de todo esto?

Son demasiadas las cosas que no están bien hechas. Por supuesta, la limpieza del Riachuelo es una, la minería también es otra. Yo creo que la Argentina es un país que va a evolucionar y va a salir adelante. Va a costar mucho, muchísimo porque el tejido social de la Argentina se degradó mucho, pero se va a salir adelante. Hay que insistir y creer en esto para que todos, fundamentalmente los jóvenes, estén dispuestos para salir adelante. La Argentina, hace poco más de medio siglo, estaba en el mismo nivel de Canadá y Australia y hoy estamos muy detrás de ellos. Tenemos que luchar para empatarlos.

Estos espacios de charlas y conferencias, ¿en cuánto contribuyen en generar conciencia sobre el problema ambiental?

Nunca voy a saber si en un 1% o en un 90%, pero sí sé que contribuyen y eso es lo importante. Si se multiplicaran sería mejor todavía, pero es fundamental que las charlas se puedan realizar porque hay muchísimos puntos que la gente ignora y que les va a golpear la mente si los escucha. Hay dos temas que me han apasionado toda la vida, entre ellos la historia. Es por eso que el sábado (por mañana) tendré el gusto de presentar a “Pacho” O´Donnell y alternar con él entrevistándolo.

¿Qué quiere saber hoy, el pueblo, sobre la historia de su país?

La historia es fundamental. El sábado (por mañana), con “Pacho” O´Donnell vamos a hablar sobre la historia de la Independencia, de la cual el domingo se cumplen 201 años. Le preguntaré si por qué se tardó más de seis años, entre el primer grito de emancipación americana, que fue el grito del 25 de mayo de 1810, y la declaratoria de Independencia. Otra pregunta que le haré es si dentro del territorio argentino la del 9 de julio fue la primera declaratoria de Independencia. No, no fue la primera. La tercer pregunta será si por qué San Martín luchó tanto impulsando que se declarara la Independencia y estaba desesperado por qué así fuera.