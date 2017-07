La UTA anunció un paro de micros de larga distancia el fin de semana

Fotos INACTIVIDAD. La medida regirá a partir de las 0 del sábado y finalizará a las 24 del domingo, según anunció la conducción de la UTA.

07/07/2017 -

La conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió un paro nacional de 48 horas en el transporte de larga distancia para este fin de semana ante "el fracaso total del diálogo paritario", señaló el titular del gremio, Roberto Fernández, quien afirmó que la huelga comenzará a la 0 del sábado y se extenderá hasta las 24 del feriado del domingo.

"La propuesta patronal fue cero", aseguraron Fernández y el secretario de Prensa, Mario Caligari, sobre la total falta de acuerdo en las negociaciones paritarias, lo que motivó la decisión de los cuerpos orgánicos de declarar el paro.

Los dirigentes solicitaron disculpas a los usuarios por la adopción de la medida, pero explicaron que "no hay otro camino ante tamaña intransigencia".

"La única posibilidad de que los trabajadores sean escuchados es con medidas de fuerza en defensa de sus legítimos derechos", afirmó Fernández, quien rechazó "la propuesta de aumento cero".

Hace pocas semanas, la UTA y los representantes del transporte de corta y media distancia habían convenido una mejora salarial en dos tramos del 21 por ciento, reclamo que la conducción nacional del sindicato formuló hoy a los empresarios de larga distancia.

"La respuesta fue que no están en condiciones de ofrecer nada. No es que propusieron un 2 por ciento. Ofertaron el 0", dijo Caligari a Télam, quien adelantó que "los trabajadores no serán los financistas del sistema de transporte, como se pretende".