07/07/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que lleva el nombre de Esteban "Chichí" Contreras.

El programa es el siguiente: en Villa Mercedes, ISJG Básquet vs. Loreto Básquet (Nieva y Festa); en Patagonia, La Familia vs. CEF (Regatuso y Ponce); en Moreno BBC, Amigos del Negro vs. Vélez de San Ramón (Ruiz y Gerez); en Güemes, Los Gauchos vs. Lo de Jason Bar (Jorge y Bucci).