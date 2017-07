Fue a desayunar en la casa de su ex cuñado y terminó con numerosos golpes

07/07/2017 -

Una joven del barrio Centenario se presentó en la Departamental Nº 1 de la Zona Norte y denunció que mientras estaba en la casa de su ex cuñado, fue atacada a golpes por su ex novio quien la encontró en una de las habitaciones.

Según contó Melisa Santillán -de 27 años- mantuvo una relación amorosa con el acusado durante cuatro años y se cortó hace aproximadamente 10 meses, pero pese a ello mantiene una buena relación con la familia del sujeto.

El día de ayer, Santillán arribó a la casa de su ex pareja, porque su ex cuñado la había invitado de desayunar. Todo transcurría con total normalidad hasta que en un determinado momento la víctima se dirigió hasta una de las habitaciones de la casa para buscar una crema. Cuando ingresó a una pieza, la joven se encontró con su ex, quien le manifestó: "¿Qué haces vos en mi casa, quién te invitó?". Allí se generó una discusión y en simultáneo sobrevinieron los golpes. La mujer presentaba heridas en la cara.

El hermano del acusado medió para hacer cesar la violencia. La damnificada radicó la denuncia en la Seccional Segunda. Además fue examinada por el médico de Sanidad.