Operativo de salud en Bajo de Vértiz

07/07/2017 -

Con la tarea continua de acercar a los barrios que más lo necesitan, a través de los operativos de salud, servicios de salud como odontología, pediatría, clínica médica, oftalmología, entrega de medicamentos y anteojos, más personas se ven beneficiadas con atención médica personalizada. En esta oportunidad, vecinos del barrio Bajo de Vértiz y zonas aledañas de la ciudad de La Banda, se acercaron al operativo de salud que se realiza dentro del marco de las políticas de salud impulsadas por la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, con el objetivo de generar inclusión social a través del servicio médico. Gonzalo Pedro Pascual del barrio Bajo de Vértiz contó: ‘Vine para que la oftalmóloga me atienda para hacerme un control de la vista y me dieron los anteojos en el acto, esto es algo muy bueno para nosotros porque nos agiliza el tiempo. Es más fácil venir al barrio que ir a los hospitales’. Por otra parte, Nancy Barraza expresó con alegría: ‘Estamos muy agradecidos por la visita de este camión, en especial para los chicos que realmente lo necesitan, ojalá que se siga trabajando de esta manera porque es de suma importancia el bienestar de la gente’. La Dra. María Luisa Montoto explicó: ‘Es una convocatoria excelente, la gente está muy contenta porque se siente acompañada en un momento tan difícil de nuestro país, que haya un pensamiento del Gobierno hacia ellos de acompañarlos con asistencia médica, con los medicamentos que se les entregan, con el odontólogo que no solamente les da un tratamiento sino que les brindan una cobertura total’.