Grabarán una chacarera para la Virgen de Guachana

07/07/2017 -

¿Qué autores nuevos estarán en el CD?

Grabaremos temas de Ramiro González y de Bruno Arias, gente con la que andamos cruzándonos en Córdoba. Tenemos muchas expectativas de que suene más rico y más maduro que siempre. La característica de nuestro laburo es la conmoción que nosotros tenemos cuando cantamos, y también la emoción y la felicidad que nos produce cantar estas canciones que hablan de todos nosotros.

¿Qué lectura haces del camino recorrido?

Lo primero que tengo que decirte, en este sentido, es que nosotros no sentimos que no hemos llegado a ninguna parte sino que seguimos caminando. Si bien hemos caminado mucho, seguimos caminando. Más allá del reconocimiento de la gente y premios, uno nunca llega sino que la sustancia de este oficio es caminar, no es llegar. Hemos hecho un camino compartido con los músicos, con la familia. En ese sentido, somos seres absolutamente privilegiados.

¿La religiosidad popular estará en el CD?

Hay una chacarera que yo he compuesto para la Virgen de Guachana. La religiosidad popular es un fenómeno folclórico. Si uno hace folclore y es curioso por el folclore, no puede dejar de atender ese fenómeno y de sensibilizarse con esa forma de vivir la religión que tiene la gente en el campo. La experiencia nuestra en Guachana, en ese sentido, ha sido determinante. Una forma que tiene que ver con la naturaleza, la Pachamama.