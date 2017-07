CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Julio 2017

Hoy 21:52 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. EL DIARIO DE

GREG 2. LA LEY DE RODRICK

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

15.30 PARTIDO SOLIDARIO

PUPI ZANETTI Y SUS AMIGOS

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. LOS PINGUINOS

DE PAPÁ

20.15 CINE. CHICAS ARMADAS

Y PELIGROSAS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 DUEÑOS DE LA COCINA

00.30 COMEDY CENTRAL

STAND UP

01.15 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON

REEVE

EL TRECE

11.30 DIVINA

13.00 CUESTIÓN DE PESO

15.00 CINE TRECE

20.30 LAS PUERTITAS DEL SR.

LÓPEZ

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

11.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

vs. RED STAR (FEMENINO)

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

ARGENTINA

00.00 BÁSQUET CAPITALINA

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

01.31 STRIKE BACK 02 EPS 10

02.30 POSEÍDOS

05.04 SANTA CLÁUSULA 2. LA NAVIDAD

CORRE PELIGRO

07.05 SCOOBY DOO Y EL FRANKENMONSTRUO

08.38 LOCOS POR LAS NUECES

10.22 PAPÁS A LA FUERZA

12.12 UN CAMINO HACIA MÍ

14.15 LA MANSIÓN EMBRUJADA

16.02 UN VIERNES DE LOCOS

17.57 MONSTERS, INC.

19.48 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

22.00 #NAME?

TNT

03.42 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

05.44 TNT BUZZ

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.42 RALPH, EL DEMOLEDOR

08.24 UN PAPÁ GENIAL

10.06 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

13.08 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

16.06 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

19.05 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

22.00 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

00.54 TRIPLE X

TCM

00.09 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS

HUMEANTES

02.02 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

03.35 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 ALF (TEMPORADA 2)

06.16 ALF (TEMPORADA 2)

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 2)

08.50 ALF (TEMPORADA 2)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF

10.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.00 LA PANDILLA SALVAJE

13.39 ESCAPE DE NUEVA YORK

15.28 D-TOX

17.11 EL DEMOLEDOR

19.21 LA PISTOLA DESNUDA

21.00 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

22.40 ¿Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

SPACE

03.04 LAS ÚLTIMAS SUPERVIVIENTES

04.38 CUB

06.00 PASAJERO 57

06.53 COLD WAR

08.37 SUPERMAN REGRESA

11.36 OPERACIÓN ZODIACO

13.47 TWISTER

16.00 DETRÁS DE LAS PAREDES

17.48 LINTERNA VERDE

19.59 LA MONTAÑA EMBRUJADA

22.00 OPERACIÓN ZODIACO

A DÓNDE IR

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 8, A LAS 23, ACTUARÁN FREDY PAEZ “EL ACORDEÓN”,

REFLEJOS DEL SALITRAL Y ROMANZA.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+ SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA,

LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN,

PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE

LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA,

JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS

DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

HOY, A LAS 22, VIEJO VEN BLUES BAND

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3

(3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00

(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDER-MAN DE REGRESO A

CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

08/07 -22:10 (Subt) 00:20

SPIDER-MAN DE REGRESO A

CASA (3D):

COMIC (+ 13 años) HOY AL 12/07 13:45

(cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 años)

08/07 -22:20 (Subt) 00:30 (Subt)

SPIDER-MAN DE RE GRESO

A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast)

20:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años) 07/07

-08/07 -22:40 (Subt) 00:55 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast)

18:10 (Cast) 20:30 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES

(2D): TERROR (+ 13 años)

07/07 -08/07 -22:45 (Subt) 00:45

(Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

07/07 -08/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast)

19:00 (Cast) 21:00 (Cast) 23:30 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta

Todo Público

CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)

17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS

DÍAS)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta

Todo Público con Leyenda ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

(TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES

SPIDERMAN: DE REGRESO A

CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

