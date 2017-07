Fotos Fuertemente armados, entraron a robar en los estudios de ShowMatch.

Hoy 01:15 -

Dos hombres fuertemente armados ingresaron a los estudios de ShowMatch con intenciones de robar. El hecho sucedió alrededor de las 16, del día viernes, en pleno barrio de Chacarita.

Los empleados de vestuario vivieron momentos muy desagradables cuando los ladrones consiguieron entrar al lugar, encerraron al personal en un cuarto y les robaron sus pertenencias personales. "Estábamos muy asustados. Nos dijeron que nos tiremos al piso y se la agarraron con Nachito, que era el único hombre en el lugar. Le decían 'te vamos a matar'", contó María Vilariño, jefa de vestuario del programa que conduce Marcelo Tinelli .

"Me gritaban: 'Decime dónde está la plata'. Me agarraron del brazo, yo estaba en el piso y le dije: 'Señor, esto es un vestuario, acá no hay plata'", contó la mujer en Este es el Show. "Nos dijeron 'quédense ahí porque hay gente nuestra afuera' y, de golpe, silencio total. Una chica se había escapado por atrás y fue corriendo a avisar lo que estaba pasando. Vino la policía y estos señores se fueron caminando. Eran grandes y estaban tranquilos".