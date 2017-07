Fotos "Los niños de hoy serán los que mañana van a salvar el planeta"

08/07/2017 -

En el marco de la megamuestra "Creo Santiago" que se lleva a cabo en el Nodo Tecnológico, Luis Avilés y Luis Seguessa expusieron una amplia disertación donde alertaron sobre "los daños que estamos provocando a nuestro planeta y nos ayudan a pensar en cómo rediseñar el modo en el que hacemos las cosas para proyectar un futuro sustentable", indicaron. La temática "Alerta global 2017 y la importancia de la toma de conciencia", fue planteado por el investigador uruguayo Luis Seguessa, con la compañía del periodista "Lucho" Avilés, en un encuentro propuesto por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadanía, en el marco del espacio Creo Santiago. El investigador planteó, "en Uruguay hicimos conferencias en escuelas porque entendemos que los niños de hoy son los que van a poder salvar el planeta en el futuro. Muchos niños me dejan asombrados con las preguntas que me hacen, y los docentes les enseñan a tomar conciencia sobre este tema que es muy importante", resaltó. Dijo además que el grave problema ambiental "está siendo causado básicamente por el petróleo y sus derivados", por ello mismo, dijo que "es obligación de todos los seres humanos en sus respectivos países, luchar contra las grandes potencias y/o grandes empresas que no dan marcha atrás por intereses privados y continúan utilizando estos productos tan nocivos".