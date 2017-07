Duelos por el torneo Anual Tarjeta Sol

08/07/2017 -

La Federación Santiagueña de Hockey hará jugar hoy duelos del Anual "Tarjeta Sol". En Lawn Tennis. 8.30 en 5º, C. Docente vs. Old Lions Rojo. 10, entrenamientos de arqueros; 11.30, Selec. de Caballeros Sub 16 vs. Selec. de Caballeros Sub 18; 13.30, en 1ª de Damas, Círculo SC vs. SLTC "B"; 15, 1ª de Damas, Green Sun vs. Los Dorados; 16.30, 1ª de Damas: C. Docente vs. S.E.H.C; 18, Selec. de Damas Mayores; 19.30, Intermedia, U. Sur HC vs. CAER. En Old Lions: 8.30 en 5º, Lugus HC vs. M. Mayu HC; 10, Selec. Damas Sub 14 "A"; 11, Selec. D. Mayores; 13.30, en 1ª de Damas, Ucse vs. SLTC "A"’; 15, en 5º, Old Lions Azul vs. SLTC; 16.30, en 1º Damas, Old Lions Rojo vs. Lugus.