Fotos Arranca el Argentino de BMX

08/07/2017 -

El mejor bicicross de la República Argentina ya arrancó ayer con las tandas libres en la imponente pista denominada "La Catedral", ubicada en el Polideportivo Provincial, y hoy desde las 14 proseguirán las prácticas de cara al arranque oficial previsto para las 12 de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de BMX, competencia que, además, consagrará al campeón nacional 2017, en las categorías Junior y Elite. Cabe recordar que quien logre dicha distinción en la capital santiagueña será quien lucirá la casaca que así lo identificará durante un año y será el biker que reconocerá la Unión Ciclista Internacional (UCI) como el piloto CN de la Argentina. La acción del Argentino se iniciará hoy, previo acto de apertura del certamen nacional previsto para las 11.30; en tanto que para la jornada de mañana en el mismo escenario se desarrollará también el Open de la República Argentina. La competencia ha generado una gran expectativa en la afición y en los protagonistas de este deporte, por cuanto además de estar en juego el título nacional, la cita será no sólo para los de Junior y Elite, sino para muchas otras categorías, como el Challenger, que en 15 días viajará al mundial de Rock Hill (USA). Es decir que la cita tendrá mucha relevancia para los pilotos de todo el país. Cronograma Éste es el cronograma para hoy. A las 9: 3º turno color azul. 9.30: 3º turno color amarillo. 10: 3º turno color rojo. 10.30: 3º turno color negro. 11.30: acto inaugural. 12: inicio de las competencias. 17.30: ceremonia de premiación. Domingo, a l a s 9: warm up para los grupos color azul y amarillo. 9.30: warm up para los grupos color rojo y negro. 10: inicio de las carreras. 14.30: podios.