Gámez admitió gestiones para repatriar a Zárate

Fotos PRESENTE. Mauro Zárate se desempeña en el Watford.

08/07/2017 -

El presidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, sostuvo ayer que el club negocia incorporar al delantero Mauro Zárate, que aún tiene contrato con Watford, de Inglaterra.

"Sería un sueño que Mauro jugase en Vélez. Estamos negociando con su hermano (Rolando), pero no es fácil porque cobra como dos millones de dólares por año. Por ahí se da", afirmó Gámez en diálogo con TyC Sports.

"Él está trabajando desde hace un tiempo en el club. Se está recuperando de un lesión importante. Y sé que viajó a Inglaterra por razones personales", agregó. Y cerró: "Pero repito que sería un sueño porque no estamos en condiciones económicas de comprar un jugador más allá del deseo de los hinchas", puntualizó. Gámez también "lamentó" que Jonás Gutiérrez se haya ido a Independiente. "No podemos competir con la billetera de otros clubes. La AFA no cumplió con la cuota por el ingreso del convenio con Turner y Fox. Estamos mal económicamente", dijo.