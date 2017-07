Leandro Becerra: "Entraron todas las que no querían entrar"

08/07/2017 -

El goleador de Central Córdoba, Leandro Becerra, fue otro de los que remarcó la eficacia en cada ofensiva en la goleada ante Villa Dálmine y aseguró "que entraron todas, las que antes no querían entrar".

"Estábamos mentalizados en que debíamos ganar y por suerte logramos hacerlo. Entraron todas las que no querían entrar", declaró el mediocampista clave en el segundo semestre.

"Chucho" no se mostró sorprendido por la goleada, porque recordó la buena marca fuera de su cancha.

"De visitantes marcamos muchos goles, pero no nos llevábamos los tres puntos. Se nos abrió el arco en el primer tiempo y eso nos ayudó. Necesitábamos sumar los tres puntos como sea y estamos contentos", remarcó.

Becerra llegó con lo justo a este partido por una lesión y reveló que terminó con dolor.

"Terminé con un poco dolor. Pedí el cambio para no exigirme tanto pensando en el partido del miércoles. No sé si me voy a infiltrar. Ya lo hice el partido pasado", aclaró.

Por último dijo que desde ahora se mentalizarán en el próximo encuentro.

"No esperamos resultados, lo que esperamos es ganarle a Atlético Paraná para seguir peleando. Será otro partido duro que debemos superar", culminó el ex Patronato de Paraná y San Martín de San Juan.