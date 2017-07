Santiago Lawn Tennis quiere dar el gran golpe

Fotos DESAFÍO El duelo será durísimo en terreno tucumano, pero no imposible. Habrá que estar muy atentos y veloces mentalmente

08/07/2017 -

Santiago Lawn Tennis visitará desde las 16 a Universitario de Tucumán, en el partido que abrirá la disputa de la tercera fecha del Top 10 del Regional del NOA y que será el único que se jugará hoy, ya que el resto de la fecha está programada para mañana.

Los rojiblancos cayeron en las dos primeras jornadas ante Universitario de Salta y Tucumán Rugby, puntero y escolta hasta el momento, aunque frente a los tucumanos, la fecha pasada, el equipo dejó una muy buena imagen y no estuvo lejos de dar el batacazo.

La fecha del Top 10 se completará con Tarcos vs. Universitario; Jockey Club vs. Natación y Gimnasia; Huirapuca vs. Lince RC (Tuc.) y Tucumán Rugby vs. Tucumán Lawn Tennis.

Por otra parte, hoy en Bandera a las 17, Sanavirones recibe a Olímpico, en juego pendiente de la Zona B del Súper X; y Brea Pozo espera por Termas, las 16.