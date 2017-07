Crudo y detallado relato de Benjamín Kasinsky de cómo asesinó a Dalma Barreto

Fotos AVANCE. Para los investigadores el caso está esclarecido, sólo resta reunir los elementos de prueba que corroboren el relato.

08/07/2017 -

En una breve pero contundente declaración, Benjamín Kasinsky volvió a confesar que fue él quien asesinó a Dalma Barreto. El sobrino de Daniel Amaya, ex novio de la víctima, se autoincriminó, deslizó que la intención no era matarla, pero que se le escapó el disparo y brindó detalles de aquella fatídica madrugada.

Apenas unas horas después de que se quebró mientras brindaba su testimonio, Kasinsky estuvo ayer de nuevo ante la fiscal María Emilia Ganem, pero esta vez asistido por una defensora oficial, ya que ahora lo hacía como imputado por el supuesto delito de "homicidio calificado" en perjuicio de Dalma, la adolescente de 17 años que gestaba un embarazo de siete meses cuando fue ultimada el 25 de junio pasado.

Ante la representante del Ministerio Público, el joven de 18 declaró durante unos 40 minutos en los que relató lo sucedido esa madrugada.

Autor material

Kasinsky habría hecho un relato cronológico, afirmó que era su tío, Daniel Amaya, el que había citado a Dalma a los maizales, pero que fue él quien se presentó en su lugar.

Manifestó que llegó en la moto de Daniel de 125cc. Sostuvo que recuerda que le reclamó por el hijo que estaba esperando, dándole a entender que no debía dar a luz, o al menos dejar de "molestar" a su tío.

Sobre la relación que él mantenía con la víctima, habría deslizado que Dalma "no lo quería", que la joven cuando estaba en pareja con Amaya, no dejaba que se juntara con él porque consumía bebidas alcohólicas y fumaba; además remarcó que la adolescente "molestaba" a Daniel con sus mensajes por el bebé, que no lo dejaba "estar tranquilo" con su nueva pareja y que el niño podía "ocasionar problemas".

Luego habría asegurado: "Yo la maté". Sin embargo Kasinsky intentó excusarse diciendo que sólo quería amenazarla y que como el arma era "celosa" se le escapó el disparo. El proyectil impactó en la mejilla izquierda de la víctima y parte del proyectil quedó alojado en el lateral derecho de su cráneo.

Escape

Creyéndola muerta -la autopsia reveló que estuvo largos minutos agonizando- dijo que se llevó el celular de Dalma y huyó en la moto. En el camino habría caído y se trasladó hasta una casa en el paraje Las Norias, donde dejó el arma en el mismo lugar del que la había tomado. El inmueble sería un lugar por el que varios miembros de la familia frecuentan.

Luego, llegó en la motocicleta hasta Villa Minetti, Santa Fe, dejó el rodado en la casa de Amaya para trasladarse hasta la casa de un tío donde había una reunión.

A una tía le habría llamado la atención en el estado en el que lo vio llegar. Su ropa sucia, rasgada y con algunos raspones. Le manifestó que había chocado un perro con la motocicleta.

Tras ese episodio, le habría enviado un mensaje de texto a su tío, pero desde el celular de la víctima: "Me acaba de ver la ‘Gringa’, le dije que choqué un perro".

Benjamín Kasinsky se habría desprendido del celular de Dalma entregándolo a un ‘ciruja’ en la calle. Aún hoy no pudo ser hallado.

Después del pormenorizado relato, la fiscal Ganem se aprestaba a profundizar con sus preguntas, pero la defensora oficial interrumpió la medida y dijo que quizás más adelante amplíe su declaración.