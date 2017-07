A la cancha por una sonrisa con el "Pupi"

Fotos VISITA SORPRESA. Zanetti estuvo ayer en el Centro de Rehabilitación en Adicciones de Santiago del Estero (Crease).

08/07/2017 -

Llegó el gran día. Esta tarde, a partir de las 16, la cancha de Mitre será el escenario del esperado partido a beneficio que año tras año organiza Javier Zanetti, junto a su Fundación "Pupi". Figuras de la talla de Darío Benedetto, Leandro Romagnoli, Oscar "Chocota" Trejo y Sebastián "Sacha" Sáez, junto a destacados futbolistas recientemente retirados como Sebastián Saja, Diego y Gabriel Milito, más legendarios como Sergio Goycoechea y René Houseman, más algunas estrellas, le darán vida a este evento que por primera vez se realizará en nuestra provincia.

"Es un placer estar en una provincia como Santiago que siempre me brinda mucho afecto y mucho amor. Me pone muy feliz poder hacer el partido acá, sobre todo porque es a fin benéfico, de la Fundación Pupi y de la Fundación Haciendo Caminos, que trabaja en la prevención de la desnutrición infantil. Poder hacer este evento y colaborar con todas esas personas que hacen un gran esfuerzo por el bienestar de los chicos es muy gratificante", dijo el ex jugador del seleccionado argentino y actual vicepresidente del Inter de Italia, en diálogo con Noticiero 7, ni bien llegó a nuestra provincia.

"A las 14 se abren las puertas del estadio, ojalá que haya un gran marco porque nosotros también queremos disfrutar con todos ellos", agregó el "Pupi" quien dijo sentir "mucho orgullo porque empezamos en el 2001 con la fundación y todos los años hacemos este partido que tiene un fin benéfico".