Con una nueva película a punto de estrenar, Listorti y Alfonso afirman que tener "química en la dupla es fundamental"

08/07/2017 -

"Cantantes en guerra", comedia familiar en la que José María Listorti y Pedro Alfonso personifican a dos amigos que en su juventud soñaban con triunfar como dúo pop pero que se separaron cuando un cazatalentos sólo quiso a uno de los dos, se estrenará el jueves próximo en todos los cines de Argentina con miras a conquistar el público de vacaciones de invierno. José María y "Peter" conversaron con Télam acerca de "la química" que tienen.

¿Cómo se sienten como dupla?

Listorti: Estamos chochos, contentos. Por momentos no lo puedo creer, voy por la calle veo el afiche y digo ¡tercera película! Los productores y los directores han visto un crecimiento en lo actoral nuestro, lo cual en lo personal me satisface mucho. Que el director Fabián Forte venga y me diga: "la verdad chicos, cada vez mejor".

¿Qué tan importante es la relación que tienen ustedes para el funcionamiento de la película?

"Peter": Para mí en las comedias o en el teatro la química de la dupla es fundamental, si no hay buena química se hace muy difícil. Nosotros nos conocemos desde el 2007, compartimos todos los gustos de la comedia, de cómo llevar el humor, de cómo tratarlo. Siempre tuvimos ese código desde cuando yo era su productor, yo sabía dónde él podía hacer reír o brillar, porque también era su fan.

Sus personajes son víctimas de los programas de chimentos. ¿Cómo ven ustedes ese mundo?

"Peter": Te acostumbrás, tiene esa cosa cruel. Me cruzo permanentemente con gente que me ha destrozado y siempre fue mi elección no reclamar. Aprendí mucho de Marcelo (Tinelli), que en una época lo destrozaban e iba a los Martín Fierro, iba donde estaba el conductor que lo había "matado" y lo saludaba, lo dejaba chiquitito.