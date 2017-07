¿Gasalla está celoso de Fátima Florez y Los Midachi?

08/07/2017 -

El enojo de Antonio Gasalla continúa acrecentándose y la tensión con la producción del programa de Susana Giménez por la pelea con Fátima Florez y malestar con Los Midachis"podría desencadenar su renuncia.

El histórico humorista que logró picos de rating en el ciclo de la diva le pidió además a su abogado Miguel Angel Pierri que revise el contrato con el programa para intentar rescindirlo.

A Gasalla le molestaron las declaraciones que Florez realizó publicamente y que no lo dejaron bien parado.

"Muchos me preguntaron si fue pedido de Antonio, él es el dueño del sketch y si ahora no estoy ahí, no importa, estoy con Susana y de cualquier manera lo voy a disfrutar", había afirmado la imitadora que, esta noche, a las 22, subirá a escena en el Centro Cultural Gral. San Martín, de Las Termas de Río Hondo, con su show "Genias".

Por esa frase, Gasalla decidió llamar directamente a Florez para aclararle la situación y remarcarle que él no tiene nada que ver en la polémica y destacarle que la producción nunca le informó que ella también se sumaría al sketch de "La empleada pública".

También con Los Midachis"

Y es que a Gasalla no solo lemolestó el problema con Fátima sino que también le resultó chocante ver a Los Midachi que se incorporaron este año al ciclo vestidos de mujer. Lo cierto es que Antonio es quien tiene la exclusividad de transformarse en un personaje femenino en el programa.

Todo comenzó con el famoso sketch de la empleada pública en el que estuvo Jorge Lanata y en el que Fátima Florez personificó a Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue el puntapié que derivó en una revisión de su contrato en manos de su abogado, Miguel Ángel Pierri, quien hizo pública una foto donde se lo ve junto al experimentado actor. El rumor estaba instalado: Gasalla hizo un pedido a la producción del ciclo para que no la pongan más a Fátima en ese segmento. Y eso ocurrió el pasado domingo cuando Florez tuvo que hacer el personaje de Charlotte Caniggia en otro espacio del ciclo que conduce la diva argentina por Telefé.