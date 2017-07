Maduro dijo que los venezolanos elegirán "entre la paz y la guerra"

Fotos POSTURA. Maduro participó de un desfile cívico militar y volvió a desafiar a la oposición venezolana.

08/07/2017 -

CARACAS, Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los ciudadanos de su país elegirán "entre la paz y la guerra" el próximo 30 de julio, cuando se votará para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que redactarán una nueva Constitución.

"Quizá las elecciones del 30 de julio son las más importantes de las que nos ha tocado participar a esta generación de hombres y mujeres que estamos vivos en Venezuela, estamos eligiendo entre la paz y la guerra, entre la independencia o la intervención gringa", expresó Maduro desde el Estado sureño de Bolívar en una transmisión por cadena nacional de radio y televisión.

El mandatario indicó que quienes quieren paz y que los jóvenes "crezcan educándose y teniendo porvenir asegurado" deben votar en esta jornada, en la que no participará la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que llamó a impedir que estos comicios se concreten.

"El único camino que nos queda para lograr la paz y la estabilidad de Venezuela es la Asamblea Nacional Constituyente, no es cualquier cosa, no es una elección más, no", agregó.

Contra Colombia

Por otra parte, Maduro reclamó la supremacía de Venezuela sobre Colombia por la tesis histórica de que este territorio comenzó a formarse en tierras venezolanas y señaló que su par colombiano, Juan Manuel Santos, debe pedirle perdón e inclinarse ante él.

"El presidente Santos me tiene que pedir perdón y la bendición compadre, porque somos sus padres. Santos, pide la bendición, compadre. Inclínate, híncate ante tu padre", dijo.