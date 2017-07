Emily Ratajkowski: "La gente no quiere trabajar conmigo por mis pechos"

Fotos Emily Ratajkowski

Hoy 07:43 -

Emily Ratajkowski afirma que el tamaño de sus pechos la complica para conseguir trabajo en Hollywood. Lo aseguró en una entrevista para la edición australiana de "Harper's Bazaar". La modelo y actriz confesó sentirse discriminada por su cuerpo.

"Hay una cosa que me pasa a mí y es que me dicen 'sos demasiado sexi'. Esto se vuelve en mi contra porque la gente no quiere trabajar conmigo debido a que mis pechos son demasiado grandes", lamenta.

Te puede interesar: Berger reveló que Scioli le pidió perdón

Según Ratajkowski, "es como una cosa contra la mujer, la gente no quiere trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes".

"¿Qué pasa con los pechos? Son una cosa femenina hermosa que necesita ser celebrada. ¿A quién le importa? Si son grandes, si son muy pequeñas... ¿Por qué debería ser un problema?", se pregunta la joven británica.