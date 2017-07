Fotos

Videos El Dipy cruzó a Laurita Fernández por bloquearlo en Twitter

Hoy 08:11 -

Si hay algo que caracteriza al Dipy (38) es que no se calla nada y dice las cosas "de frente". Y esto fue lo que le sucedió al cantante tropical con Laurita Fernández (25).

Consultado por Ángel de Brito (40)en la previa de su participación en la ronda de "Una que sepamos todos", el artista no anduvo con vueltas y reconoció que en una entrevista radial había dicho que la ex pareja de Fede Bal (27) no era muy querida en el medio.

"A partir de ahí me llamó, me mandó mensajes, me bloqueó en Twitter", expresó, para luego agregar con ironía que "ahora no voy a poder dormir".

Pero eso no fue todo, ya que también confesó que no estaba pasando un buen momento con su pareja, Mariana Diarco. "No estamos pasando un buen momento, pero vamos a sacar la familia adelante", asumió.

Te puede interesar: Emily Ratajkowski: "La gente no quiere trabajar conmigo por mis pechos"

Sin embargo, nada de esto pareció afectarlo a la hora del baile, ya que su performance agradó mucho al jurado, totalizando 25 puntos y convirtiéndose en una de las mejores parejas hasta el momento.