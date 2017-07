VIDEO | Un jugador del Ajax se desvaneció durante un partido y está grave

Hoy 17:54 -

Un jugador del Ajax sufrió un colapso en pleno partido y se desvaneció en pleno campo de juego. El futbolista tuvo que ser derivado a un centro asistencial en helicóptero, y según trascendidos, su estado es grave.

Abdelhak Nouri, de origen marroquí, tiene apenas 20 años y de acuerdo con el parte médico oficial sufrió una “arritmia severa”. “Se mantiene estable y sedado”, explicó el vocero del hospital. Mirá Lo que puso el club en Twitter.

Appie Nouri is kept in sleeping condition for optimal treatment. Our thoughts are with him and his family.