CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Julio 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 19:53 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
16.30 CINE. LOCOS DE IRA
18.00 CINE. EL MISTERIO DE LA FELICIDAD
19.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 CHICAS DE VIAJE
01.15 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS
15.00 MAURO
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CÁMARA LOCA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 OCÉANO ÍNDICO
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
10.45 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN VS. RED STAR (FEMENINO)
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 MUSICALES
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA MZA. - VIVO
17.00 RECORDANDO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PEREGRINOS DE FE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SANTIGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
23.30 BÁSQUET CAPITALINA
CANAL 4
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.21 EL PADRE DE LA NOVIA 2
09.23 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017
09.52 ANIMALES AL ATAQUE
11.44 DANIEL EL TRAVIESO
13.38 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
15.22 SEÑALES
17.25 PARKER
19.53 #NAME?
22.00 WINTER-EL DELFÍN 2
TCM
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 3)
09.16 CASADOS CON HIJOS
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF
10.34 CASADOS CON HIJOS
11.00 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
12.37 UN ROMANCE PELIGROSO
14.53 EL DEMOLEDOR
17.03 EL GUERRERO ROJO
18.43 BATMAN ETERNAMENTE
21.00 EL JUEZ
22.49 INFIERNO ROJO
TNT
07.38 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
10.36 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
13.36 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
16.28 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
18.08 MI VILLANO FAVORITO
19.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS
22.00 MALÉFICA
23.45 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
00.45 LA PELEA DE MI VIDA
SPACE
08.54 EL PROTEGIDO
10.57 ENTRE DOS FUEGOS
12.54 EL HALCÓN ANDA SUELTO
14.50 LINTERNA VERDE
16.58 LA MONTAÑA EMBRUJADA
18.56 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 GIGANTES DE ACERO
CINECANAL
09.00 KIDS FLIX
09.10 ÁNGELES Y DEMONIOS
11.40 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
13.55 LOS FOCKERS
16.05 PELOTAS EN JUEGO
17.55 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2
19.55 LA MUJER DE MIS PESADILLAS
22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
23.35 A LA ... CON LOS ZOMBIES
SONY
07.00 AMERICAN HOUSEWIFE
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.00 THE REAL O’NEALS
10.00 AMERICAN HOUSEWIFE
11.00 WTA AEGON INTERNATIONAL EASTBOURNE
13.00 BLACK-ISH
14.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
15.00 THE REAL O’NEALS
15.30 EL FACTOR X
19.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
CLUB SP. FERNÁNDEZ
(CIUDAD DE FERNÁNDEZ)
+HOY, A PARTIR DE LAS 11 DE LA MAÑANA, PRIMER FESTIVAL DE LA INDEPENDENCIA CON JOVITA SUBIRÉ, LOS KIJANOS, LA MISTIK, ENTRE OTROS ARTISTAS, JUNTO CON GRUPOS DE DANZAS FOLCLÓRICAS.
INDIO FROILÁN
(BOCA DEL TIGRE)
+HOY, A LAS 19.30, EL GRUPO LA REPERCUTA SE PRESENTARÁ EN EL ESCENARIO DEL “INDIO” FROILÁN, REPRESENTANDO EL ESPACIO DEL MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES.
FERIA ARTESANAL
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 21, ANDREA BUSTAMANTE, BRINDARÁ UN ESPECTÁCULO DE FOLCLORE TRADICIONAL.
MI CASA RESTOBAR
(LIBERTAD 784)
+HOY, A LAS 22, PRIMERA NOCHE DE KARAOKE FOLCLÓRICO, CON LA ANIMACIÓN DE TATIANA DÍAZ.
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+ SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL “CUERVO” PAJÓN, PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, entre otros.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
09/07 -12-07-22:10 (Subt)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):
COMIC (+ 13 años)
HOY AL 12/07 13:45 (cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
09/07 -12-07-22:20 (Subt)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
09/07 -12-07-22:40 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES (2D): TERROR (+ 13 años)
09/07 -12-07-22:45 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
09/07 -12/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)
17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público con Leyenda ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)