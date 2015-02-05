CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Julio 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

Hoy 19:53 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

16.30 CINE. LOCOS DE IRA

18.00 CINE. EL MISTERIO DE LA FELICIDAD

19.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 CHICAS DE VIAJE

01.15 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS

15.00 MAURO

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR


CANAL 9

13.00 CÁMARA LOCA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 OCÉANO ÍNDICO

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

10.45 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN VS. RED STAR (FEMENINO)

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 MUSICALES

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA MZA. - VIVO

17.00 RECORDANDO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 PEREGRINOS DE FE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SANTIGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

23.30 BÁSQUET CAPITALINA

CANAL 4

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.21 EL PADRE DE LA NOVIA 2

09.23 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017

09.52 ANIMALES AL ATAQUE

11.44 DANIEL EL TRAVIESO

13.38 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

15.22 SEÑALES

17.25 PARKER

19.53 #NAME?

22.00 WINTER-EL DELFÍN 2


TCM

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF

10.34 CASADOS CON HIJOS

11.00 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

12.37 UN ROMANCE PELIGROSO

14.53 EL DEMOLEDOR

17.03 EL GUERRERO ROJO

18.43 BATMAN ETERNAMENTE

21.00 EL JUEZ

22.49 INFIERNO ROJO


TNT

07.38 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

10.36 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

13.36 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

16.28 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

18.08 MI VILLANO FAVORITO

19.58 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 MALÉFICA

23.45 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

00.45 LA PELEA DE MI VIDA

SPACE

08.54 EL PROTEGIDO

10.57 ENTRE DOS FUEGOS

12.54 EL HALCÓN ANDA SUELTO

14.50 LINTERNA VERDE

16.58 LA MONTAÑA EMBRUJADA

18.56 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 GIGANTES DE ACERO


CINECANAL

09.00 KIDS FLIX

09.10 ÁNGELES Y DEMONIOS

11.40 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

13.55 LOS FOCKERS

16.05 PELOTAS EN JUEGO

17.55 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

19.55 LA MUJER DE MIS PESADILLAS

22.00 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

23.35 A LA ... CON LOS ZOMBIES


SONY

07.00 AMERICAN HOUSEWIFE

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.00 THE REAL O’NEALS

10.00 AMERICAN HOUSEWIFE

11.00 WTA AEGON INTERNATIONAL EASTBOURNE

13.00 BLACK-ISH

14.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

15.00 THE REAL O’NEALS

15.30 EL FACTOR X

19.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

A DÓNDE IR

CLUB SP. FERNÁNDEZ

(CIUDAD DE FERNÁNDEZ)

+HOY, A PARTIR DE LAS 11 DE LA MAÑANA, PRIMER FESTIVAL DE LA INDEPENDENCIA CON JOVITA SUBIRÉ, LOS KIJANOS, LA MISTIK, ENTRE OTROS ARTISTAS, JUNTO CON GRUPOS DE DANZAS FOLCLÓRICAS.

INDIO FROILÁN

(BOCA DEL TIGRE)

+HOY, A LAS 19.30, EL GRUPO LA REPERCUTA SE PRESENTARÁ EN EL ESCENARIO DEL “INDIO” FROILÁN, REPRESENTANDO EL ESPACIO DEL MOVIMIENTO MÚSICA DE MUJERES.

FERIA ARTESANAL

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 21, ANDREA BUSTAMANTE, BRINDARÁ UN ESPECTÁCULO DE FOLCLORE TRADICIONAL.

MI CASA RESTOBAR

(LIBERTAD 784)

+HOY, A LAS 22, PRIMERA NOCHE DE KARAOKE FOLCLÓRICO, CON LA ANIMACIÓN DE TATIANA DÍAZ.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+ SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL “CUERVO” PAJÓN, PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, entre otros.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

09/07 -12-07-22:10 (Subt)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):

COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 13:45 (cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

09/07 -12-07-22:20 (Subt)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

09/07 -12-07-22:40 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES (2D): TERROR (+ 13 años)

09/07 -12-07-22:45 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

09/07 -12/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)

17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público con Leyenda ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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