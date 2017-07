“Las ventas por Facebook no tienen mayor relevancia”

-

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Miguel Siufi, destacó como “una herramienta poderosa al comercio electrónico” a la par que señaló que “es una competencia leal instalada en el mercado a la cual hay que aggiornarse” a la vez que indicó que “las ventas que se hacen –a través de grupos de compra venta- en forma precaria en Facebook no tienen mayor relevancia o impacto”.

De esta forma, el titular de la CCI marcó las diferencias entre las ventas que realizan incluso comercios establecidos a través del comercio electrónico y las que realizan particulares a través de los grupos de Facebook.

“El comercio electrónico es una competencia leal porque está ajustada a derecho. Vender por internet, mediante comercio electrónico no lo libera de pagar las cargas impositivas, entendiendo por tal lo que cobra la Afip como el IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. Pero, no pagan alquileres, no tienen mayores costos de personal, ni de servicios, ni tasas municipales”, indicó.

Agregó que “estos costos que se evita el comercio electrónico constituye una ventaja competitiva poderosísima frente al comercio tradicional lo que obliga que el comercio tradicional lo incorpore como canal de venta”.

Siufi indicó que “no es necesario para participar del segmento de venta de comercio electrónico tener una plataforma, porque se puede vender adhiriendo a Mercado Libre, lo cual no le quita licitud por llamarlo de una manera”.

Agregó que “también es cierto que lo que significa vender por Facebook en forma precaria, creo que no tiene mayor relevancia ni mayor impacto. Creo que no constituye por la envergadura o por el número de operaciones no pone en riesgo al negocio tradicional”.

Señaló que “si hay gente que vende tampoco le quita licitud, simplemente hay que denunciarlo y que paguen lo que deban pagar que no es importante en cuanto a la ventaja competitiva que puedan tener que en realidad, radica en que no tienen costos de estructura, ni tenencia de stock, pero esto otro no tiene mayor relevancia”.